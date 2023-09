Garcia: «Osimhen? Ci sono stati episodi maldestri sui social»

A Dazn: «Gli ho parlato, darà il meglio per la sua maglia. Ci siamo parlati anche dopo Bologna, eravamo frustrati e arrabbiati per non aver vinto»

Rudi Garcia a Dazn prima di Napoli-Udinese.

«La vedo come un’occasione per ritrovare il sorriso, finalmente giochiamo a casa dopo tre trasferte di fila. Siamo contenti di ritrovare i nostri tifosi, daremo tutto per la vittoria, vogliamo iniziare la gara con grande entusiasmo. Il sorriso ci sarà solo se vinciamo

«Osimhen? Ci siamo parlati dopo Bologna. Eravamo frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis. Durante questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato a trovare serenità e tranquillità, ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove gli piace essere. Darà il meglio per la sua maglia, siamo tutti uniti. Davanti ai tifosi è importante.

«Kvara e Politano?. Il nostro lato destro sta facendo molto bene dall’inizio della stagione. Politano ha fatto molto bene, andava un po’ risparmiato, anche lui ha avuto problemi extra-sportivi prima di Bologna, Ho la fortuna di avere due terzini sinistri differenti ma di grande qualità. In casa dobbiamo fare più gioco che fuori, il palleggio di Mario ci aiuterà.

«Spilla del Napoli? Ho cambiato la divisa, volevo essere siglato si dice così».

ilnapolista © riproduzione riservata