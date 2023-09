Frattesi: «Indegni i fischi a Donnarumma, mai vista una roba del genere»

Il protagonista della vittoria sull’Ucraina: «Non capisco il motivo per il quale venga fischiato così. I fischi comunque non lo intaccano»

Frattesi è stato il grande protagonista della vittoria dell’Italia sull’Ucraina: 2-1 con doppietta dell’interista ex Sassuolo che Spalletti ha colpevolmente tenuto fuori nella partita contro la Nord Macedonia.

Frattesi è stato protagonista anche nel post-partita schierandosi – lui interista – contro i fischi di San Siro nei confronti di Donnarumma.

“Fischi a Donnarumma? Mai visto una roba del genere in Nazionale, una cosa indegna. Non capisco il motivo per il quale venga fischiato così. I fischi comunque non lo intaccano”.

