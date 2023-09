Dopo la fidanzata, dal Brasile altre due donne accusano Antony di aggressione (Telegraph)

«Mi ha sbattuto contro il muro, voleva fare sesso con me». Il Brasile lo ha sospeso, il Manchester United no

Dopo le accuse della fidanzata, in Brasile altre due donne denunciano per aggressione a scopo sessuale il calciatore brasiliano del Manchester United Antony. Lo riporta il Telegraph.

Una, Ingrid Lana, che lavora nel settore finanziario, ha affermato in un’intervista tv che è stata sottoposta a pressioni da Antony per fare sesso mentre era in viaggio d’affari in Inghilterra.

Lana ha affermato che Antony l’ha invitata a casa sua e l’ha spinta contro un muro e le ha fatto sbattere la testa. «Ha cercato di avere un rapporto con me ma io non volevo. Mi ha spinto contro il muro e ho battuto la testa. Ero andata da lui per affari. Lui aveva secondi fini».

La seconda, De Freitas, sostiene di essere aggredita in macchina dopo la serata in discoteca. In macchina erano in quattro, due uomini e due donne, lei sarebbe stata coinvolta in una lite perché si sarebbe rifiutata di proseguire la serata.

Il calciatore nega, respinge le accuse. Anche quelle della ex fidanzata Gabriela Cavallini, dichiarazioni per cui è indagato dalla polizia di Manchester e di San Paolo.

Su Instagram il calciatore ha definito il loro rapporto “tumultuoso, con offese verbali da entrambe le parti”. Ma ha negato con veemenza “qualsiasi aggressione fisica “e si è detto fiducioso”che le indagini della polizia in corso riveleranno la verità sulla mia innocenza”.

Cavallin, attraverso il suo avvocato, ha affermato che lo United avrebbe cercato di “mettere a tacere” la presunta aggressione di Antony organizzando la visita con un medico privato invece di andare in ospedale.

Secondo la denuncia, Antony, “in uno dei suoi violenti attacchi di gelosia”, ha colpito a testate la donne, causandole un taglio, e avrebbe anche danneggiato una delle sue protesi mammarie per cui si è reso necessario un intervento chirurgico.

Il Telegraph riporta che lo United ha smentito le accuse di “insabbiamento”. In una comunicato, il club ha scritto: “Qualsiasi accusa di tentativi di insabbiamento è categoricamente falsa”.

Lo United ha confermato che un membro del personale medico privato era pronto per visitare Cavallin su richiesta di Antony ma né il club né il membro dello staff sapevano che fosse legato a qualsiasi forma di violenza.

Antony è stato sospeso dalla Nazionale brasiliana, non ancora dal Manchester United.

