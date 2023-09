Deschamps: «Gli allenatori francesi non sono apprezzati. Garcia è uno dei pochi all’estero» 

In conferenza: «In Ligue ci sono allenatori che non parlano francese, che non conoscono il campionato. Forse perché i proprietari sono stranieri».

Domani la Francia affronterà la Germania in amichevole. L’allenatore della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa della partita. La Germania è fresca di esonero di Hansi Flick. Deshamps se ne dice dispiaciuto e fa anche un riferimento ai pochi allenatori francesi presenti sia in Ligue 1 che all’estero. Una delle eccezioni è Rudi Garcia a Napoli.

Che significato date a questa partita Germania-Francia? Deschamps:

«I calendari sono fatti così. Abbiamo avuto molte più amichevoli prima. E’ stato difficile trovare disponibilità per delle amichevoli. Avere questa prestigiosa partita contro la Germania dà più sapore. Ciò consente al pubblico, ai media, ai giocatori di avere un manifesto. È bello avere partite amichevoli con due grandi nazioni».

A Deschamps è stato chiesto se è sorpreso dalla battuta d’arresto del calcio tedesco negli ultimi mesi. Ieri, l’allenatore della Germania, Hansi Flick è stato esonerato.

«Non devo essere sorpreso. Mi dispiace per Hansi, lo apprezzo. Ci sono aspettative molto alte intorno alla squadra tedesca a causa di ciò che hanno fatto nella storia. Le ultime tre gare hanno portato a delusioni. Questo non mette in discussione il valore intrinseco di questa squadra e dei suoi giocatori. Sono tutti in grandi club europei. So molto bene che faranno di tutto per ottenere un risultato».

Le dispiace il basso numero di allenatori francesi sulle panchine della L1? Deschamps:

«Sì, mi dispiace profondamente. L’allenatore francese non è apprezzato. Non mi permetto di giudicare la competenza degli allenatori stranieri. È dovuto al fatto che ci sono proprietari stranieri? Allenatori che non conoscono la L1, che non parlano francese… Con il senno di poi, penso che diamo molto credito all’allenatore straniero mentre con l’allenatore francese siamo più duri. All’estero è difficile imporsi. C’è Rudi Garcia a Napoli, ma ce ne sono pochi. In L1, non ce ne sono molti…».

