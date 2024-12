L’agente di Kvaratskhelia: «C’è l’interesse e l’offerta del Psg, tutto dipende dal Napoli e da De Laurentiis»

Alla Gazzetta georgiana: «L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. Tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente»

Le voci su Kvaratskhelia si fanno insistenti. Tra il rinnovo e il corteggiamento del Psg, ci sono le parole del suo agente Mamuka Jugeli. Contattato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, l’agente ha confermato che sono in corso le trattative con il Napoli per il rinnovo, ma ha anche confermato l’interesse del Psg. Per di più ha confermato che il Psg ha presentato un’offerta. Di seguito le parole di Jugeli.

“In una conversazione con LaGazzetta.ge , l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha smentito questa informazione. «L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelya non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente», ha detto Jugeli”.

Il Psg valuta Kvaratskhelia 60 milioni, ancora nessuna offerta per lui (L’Equipe)

Loïc Tanzi, giornalista dell’Equipe, smentisce la notizia rilanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano italiano, il Psg avrebbe presentato un’offerta da 100 milioni al Napoli per Kvaratskhelia. In realtà, rivela Tanzi, il Psg non ha fatto nessuna offerta, ancora. Anzi la dirigenza parigina valuta l’attaccante circa 60 milioni. Il tweet lascia presumere che prima o poi il Psg busserà seriamente alla porta di De Laurentiis.

Tanzi scrive su X:

“Nessuna offerta ancora dal Psg per Khvicha Kvaratskhelia. La dirigenza parigina stima il giocatore a 60 milioni. Il gioco delle negoziazioni è ormai iniziato”.

Kvara non si tocca: se partisse lui, sarebbe ridimensionamento

Cesare – Caro Guido ultima partita incolore, senza nerbo e senza motivazioni del Napoli. E meno male che era l’ultima ed è finalmente finito questo strazio. Ti devo dire che al posto di commentare questa inutile partita mi sembra molto più interessante analizzare la rosa di quest’anno sciagurato. Il Napoli dei record positivi dell’anno scorso trasformato in 12 mesi in una squadra dai record negativi. Vedrei calciatore per calciatore chi tenere e chi mandare via (in pochissimi meritano una riconferma) anche però considerando che è necessaria una vera e propria rivoluzione, ma che comunque, pur vendendo, non si può cambiare tutta la rosa.

Guido – Anche perché significa vendere tutti e a che prezzo dopo quest’anno disastroso? Dal punto di vista economico possiamo svendere? Con l’annata che hanno fatto, tutti i giocatori si sono svalutati e ci sono società pronte ad investire per prenderli? E quante trattative si devono intavolare? Si ha il tempo? E poi il tutto è ritardato dal fatto che ancora non si sa ancora chi sarà l’allenatore (anche se sembra che sia imminente l’annuncio ufficiale).

Cesare – E si spera vivamente che poi il nuovo allenatore abbia voce in capitolo su chi vendere e chi prendere. E questo dipende da chi verrà.

Guido – E da quando arriverà. Su chi parte, chi resta e chi prendere dipenderà molto dal nuovo allenatore e dal sistema di gioco base che sceglierà.

Cesare: Kvara non si tocca e da lui si deve partire per il prossimo progetto. Se insieme ad Osimhen va via anche lui, il ridimensionamento è bello e fatto. Politano lo terrei e può essere titolare in alternanza con Ngonge che è da tenere (come faceva con Lozano). Lindstrom non mi ha convinto e non lo terrei anche se lo abbiamo pagato tanto.

Guido: Su Kvara non si discute. Ngonge è davvero forte. Su Lindstrom invece credo che vada tenuto perché chiunque lo conosce come calciatore dice che è forte.