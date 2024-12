Doncic guadagnerà 346 milioni di dollari in 5 anni: è il contratto sportivo più ricco di sempre

L’Nba è vicina ad un nuovo accordo sui diritti dei media da 6,9 miliardi di dollari in 11 anni. Per il New York Times sta per cadere il muro dei 100 milioni a stagione

Luka Doncic guadagnerà 346 milioni di dollari in 5 anni. Si tratta del contratto sportivo più ricco della storia. Il play che sta portando Dallas alle Finals ha già un contratto quinquennale da 215 milioni di dollari che scadrà nel 2027 (a patto di esercitare la player option nel 2026 ), ma con il rinnovo guadagnerà quasi 79 milioni di dollari l’anno.

Shai Gilgeous-Alexander ha un contratto da 294 milioni a scalare in quattro stagioni e nell’ultima stagione guadagnerà 80 milioni. Tyrese Haliburton e Anthony Edwards, che sono al loro rinnovo da rookie, aggiungono 41 milioni ai rispettivi stipendi grazie all’ingresso nei migliori quintetti stagionali. Jayson Tatum può arrivare a 315 milioni in cinque stagioni. Nessuno, per ora, guadagnerà quanto Doncic.

L’Nba attraversa un momento di prosperità economica senza paragoni. E’ vicina ad un nuovo accordo sui diritti dei media da 6,9 miliardi di dollari in 11 anni. E il tetto salariale aumenterà di conseguenza del 10%. Secondo il New York Times siamo vicini ad abbattere il muro psicologico dello stipendio da 100 milioni di dollari l’anno.

