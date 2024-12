Gudmundsson rischia il carcere per violenza sessuale: rinviato a giudizio in Islanda (Fanpage)

La scorsa estate il calciatore fu denunciato da una donna. Nonostante il caso fosse stato archiviato due mesi fa, la donna ha fatto ricorso e ha ottenuto la riapertura del caso

Al centro dei discorsi di mercato, il fantasista del Genoa, Albert Gudmundsson, potrebbe presto vedere tutte le opportunità sfumare in un batter d’occhio. Su di lui c’è l’interesse del Napoli oltre che di Juve e Inter. L’islandese è stato infatti rinviato a giudizio in Islanda per violenza sessuale. Una vicenda che per il calciatore era chiusa, il caso era stato archiviato due mesi fa. La vittima ha però fatto ricorso e ha ottenuto la riapertura del caso. Lo scrive FanPage.

Gudmundsson rischia fino a 16 anni di carcere

“Albert Gudmundsson è di nuovo nei guai e rischia un anno di carcere. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il calciatore fu denunciato da una donna conosciuta in un locale di Reykjavik, ma adesso la vicenda si sta mettendo male per l’islandese, nonostante il caso fosse stato archiviato due mesi fa. La donna ha fatto ricorso e ha ottenuto non solo la riapertura del caso. Gudmundsson dovrà infatti comparire in giudizio davanti al tribunale di Reykjavik il prossimo autunno“.

In caso di condanna la pena sarebbe molto severa. “Per questo tipo di reato la giustizia islandese prevede il carcere da 12 mesi a un massimo di 16 anni“.

Accostato al Napoli: «Lascerò il Genoa solo per un’offerta pazzesca»

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, è nella lista degli interessi del Napoli, come confermato dal suo stesso entourage. In un’anticipazione dell’intervista a Sportweek che uscirà domani, si leggono alcune dichiarazioni sul suo futuro.

L’attaccante del Genoa fa capire che lascerà la sua squadra a malincuore e «solo per un’opportunità pazzesca».

Poi un commento sulla Premier: «Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro».

