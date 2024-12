Kvaratskhelia, il Psg offre 100 milioni per il georgiano (Di Marzio)

“Toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno”. L’agente ha confermato l’interesse del club per il georgiano

Il Psg vuole Kvaratskhelia. La conferma arriva dallo stesso agente del georgiano. Commentando le parole di Mamuka Jujeli, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, scrive che il club parigino ha messo sul tavolo per Kvara 100 milioni:

“Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il Psg guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese ha messo sul tavolo del tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia: toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno”.

Kvaratskhelia, l’agente: «C’è l’interesse e l’offerta del Psg, tutto dipende dal Napoli e da De Laurentiis»

Le voci su Kvaratskhelia si fanno insistenti. Tra il rinnovo e il corteggiamento del Psg, ci sono le parole del suo agente Mamuka Jugeli. Contattato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, l’agente ha confermato che sono in corso le trattative con il Napoli per il rinnovo, ma ha anche confermato l’interesse del Psg. Per di più ha confermato che il Psg ha presentato un’offerta. Di seguito le parole di Jugeli.

“In una conversazione con LaGazzetta.ge , l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha smentito questa informazione. «L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelya non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente», ha detto Jugeli”.

ilnapolista © riproduzione riservata