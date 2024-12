Napoli, Manna si incontrerà presto con i rappresentanti di Buongiorno (Schira)

Agenda fitta di impegni per il ds del Napoli che, oltre a completare l’ingaggio di Conte, vedrà anche l’agente di Meret

Giorni di duro lavoro per Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli. Sta curando in prima persona la trattativa con Antonio Conte, molto vicino alla panchina azzurra. Sta lavorando anche per il futuro della squadra. Nei prossimi giorni, oltra a vedere l’agente di Meret per definire il futuro del portiere, vedrà i rappresentanti di Buongiorno. Il difensore centrale del Torino sembra una richiesta esplicita di Conte. Lo riporta Nicolò Schira su X.

Le parole del giornalista esperto di calciomercato su X:

“Agenda fitta di impegni per il ds del Napoli (G. Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche coi rappresentanti di Buongiorno“.

Agenda fitta di impegni per il ds del Napoli (G.#Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio #Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di #Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche coi rappresentanti di #Buongiorno — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2024

Buongiorno del Toro, obiettivo numero uno di Conte (Schira)

Prima ancora della firma di Antonio Conte per la panchina del Napoli, è già partita la lunga serie di calciatori che, secondo gli esperti, arriverebbe in azzurro con il nuovo tecnico. Per Nicolò Schira ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, considerato da Conte come l’obiettivo numero uno. Cairo chiede 40 milioni per il centrale del Torino

#Torino’s vice captain Alessandro #Buongiorno is Antonio #Conte’s main target as new centre-back. #Napoli have opened talks with his agents. Cairo asks €40M to sell him. #transfers

Il vice capitano di #Torino Alessandro #Buongiorno è l’obiettivo principale di Antonio #Conte come nuovo difensore centrale. #Napoli hanno aperto trattative con i suoi agenti. Il Cairo chiede € 40 milioni per venderlo.

