Flick esonerato dalla Germania: “Decisione inevitabile”

Dopo l’uscita prematura ai Mondiali e la sconfitta contro il Giappone, il presidente della Federcalcio tedesca: «Abbiamo bisogno di un clima di ripresa e di fiducia».

La Federcalcio tedesca ha deciso di sollevare dall’incarico di ct della Nazionale Hansi Flick, dopo il disastroso Mondiale dello scorso anno e la sonora sconfitta per 4-1 contro il Giappone. Il comunicato:

“Oggi, su proposta del presidente della Dfb (Federcalcio tedesca) Bernd Neuendorf, l’assemblea dei Soci e il Consiglio di sorveglianza della Dfb, è stato esonerato con effetto immediato l’allenatore Hansi Flick e i due assistenti allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl. Le parole di Neuendorf: «La Nazionale ha bisogno di un nuovo impulso dopo gli ultimi risultati deludenti. Abbiamo bisogno di un clima di ripresa e di fiducia in vista del campionato europeo nel nostro Paese. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti di calcio e persone. Ma il successo sportivo è una priorità assoluta per la Dfb. Pertanto, la decisione è stata inevitabile».

Le parole di Rudi Voller: «Hansi Flick ha fatto di tutto con il suo staff tecnico per creare una svolta positiva dopo essere stato eliminato ai Mondiali in Qatar. Purtroppo oggi dobbiamo constatare che non ci è riuscito. Ora dobbiamo agire in modo responsabile, dobbiamo cambiare qualcosa per poter essere nel nostro Paese ambiziosi in vista di Euro2024. Per questo motivo mi occuperò della Nazionale per la partita contro la Francia. Il compito più urgente sarà quello di ingaggiare un allenatore per riallineare la nostra squadra in breve tempo e prepararla per il grande torneo europeo del prossimo anno, dal quale tutti speriamo di ottenere uno slancio positivo per il calcio tedesco e anche per tutto il nostro Paese».”

