Convocati per Napoli-Udinese, c’è Lindstrom

Oltre il danese, anche Osimhen è stato convocato per la sfida di campionato contro l’Udinese

Lindstrom era arrivato dalla Bundesliga come il rinforzo ideale della rosa e l’innesto offensivo che doveva alzare la qualità della rosa. Garcia lo ha convocato per la sfida contro l’Udinese che si giocherà questa sera alle 20.45 al Maradona.

Lindstrom era uno di quei giocatori tanto attesi dal tifo napoletano, il cui valore di venticinque milioni si erano messi in mostra solo per un quarto d’ora.

Tra i convocati c’è anche Victor Osimhen, l’attaccante che, a oggi, è nella mente di tutti i tifosi napoletani e non. L’attaccante sembra essere in fase di rottura con il Napoli, dopo il video TikTok che lo avrebbe offeso e mancato di rispetto. Una questione che lo ha portato a cancellare ogni foto in maglia azzurra dal suo profilo, compreso il segui ai canali social della squadra.

Il caso Osimhen ha anche scatenato la curiosità dei club europei che fino a questa estate avevano ricevuto un no secco da De Laurentiis e dall’agente del giocatore nigeriano. Ora, secondo il Telegraph, il Manchester United e altri club potrebbero provare ad avere l’attaccante per il mercato di gennaio.

Portieri

Nikita Contini, Hubert Idasiak, Alex Meret;

Difensori

Luigi D’Avino, Giovanni Di Lorenzo, Silva Duarte Mario Rui, Bernardo Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Alessandro Zanoli;

Centrocampisti

Frank Anguissa, Jens Cajuste, Diego Demme, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski;

Attaccanti

Jesper Lindstrom, Victor Osimhen, Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin.

