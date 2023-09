Il TikTok-gate scatena il mercato. Il Telegraph: «Manchester United su Osimhen»

Il “caso” è già rimbalzato all’estero. Il giornale inglese definisce la lite “straordinaria” e il post del Napoli “bizzarro”

Il TikTok-gate ha già una sua dimensione internazionale. I mal di pancia di Osimhen a Napoli sono ovviamente una ghiotta occasione per chi volteggia sui destini del bomber azzurro. Ed ecco dunque – scrive il Telegraph – che il Manchester United fa capolino.

Il giornale inglese definisce “una straordinaria lite” quella con il Napoli a seguito di “un bizzarro post su TikTok che apparentemente prende in giro l’attaccante”.

Osimhen – spiega il Telegraph – “era sul radar del Manchester United in estate, ma è rimasto in Serie A poiché il club è rimasto fermo nella sua valutazione, che si dice sia ben superiore a 100 milioni di sterline”. Osimhen “ha un contratto con il club fino al 2025 e deve ancora impegnarsi per un nuovo accordo, nell’interesse delle squadre di tutta Europa. Il presidente del club Aurelio De Laurentiis aveva detto l’estate scorsa che avrebbero sancito un accordo per Osimhen solo se avesse ricevuto un’offerta importante”. Il Manchester United resta in pole, dunque.

