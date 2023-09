Lindstrom, fin qui 25 milioni per 15 minuti (Corsport)

Al suo posto con il Genoa Garcia ha inserito Zerbin e in Champions invece Elmas che peraltro vorrebbe giocare mezzala

Lindstrom: 25 milioni per 15 minuti. L’acquisto più costoso del mercato del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport.

La stessa immagine a Genova e a Braga: Jesper Lindstrom in panchina sia a Marassi, sia al Municipal. Eppure: in entrambi in casi Rudi ha sostituito Kvaratskhelia, per ruolo l’alter ego più immediato nel sistema azzurro, ma al suo posto con il Genoa ha inserito Zerbin e in Champions invece Elmas (che smania dalla voglia di giocare da mezzala, posizione che ama, ma questa è un’altra storia).

Quella di Jesper, insomma, per il momento non è una favola danese: esordio con la Lazio appena arrivato, 15 minuti di gioco più recupero, un’ottima occasione per pareggiare sparata in tribuna da posizione molto favorevole – in area, a due passi da Provedel e poi arrivederci. Come sopra. Con una nota da aggiungere: in virtù dei 25 milioni di euro pagati all’Eintracht, Lindstrom è stato il grande colpo del mercato del Napoli. Per il momento la ricchezza della sua panchina.

