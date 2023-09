Bari sogna Quagliarella ma sente la disaffezione dei De Laurentiis (Cormez)

Alla squadra dopo la partenza di Cheddira manca una punta. In città torna il concetto di subalternità rispetto al Napoli

Il Bari sogna Quagliarella. La situazione del Bari che domenica ha pareggiato a Terni 0-0 ed è settimo in classifica a 6 punti. Scrive il Corriere delMezzogiorno edizione Puglia che manca una punta e che in città si parla di disaffezione dei De Laurentiis nei confronti di Bari.

A fronte della necessità di due attaccanti, non ne è stato acquistato nessuno.

Achik, talentuoso giocatore proveniente dall’Audace Cerignola, non è uno stoccatore, e per questo desta stupore il mancato affondo su Gliozzi e soprattutto Forte. Certo, Diaw non è lontano dal rientro e Nasti merita fiducia. Ma la serie B non aspetta e il rischio di passare una stagione senza acuti, dopo le emozioni (e le delusioni) di quella passata, rischia di farsi concreto. Sulla carta potrebbe esserci qualche soddisfazione postuma con gli svincolati. Si veda alla voce Okaka (che però non fa sognare, per usare un eufemismo) e Quagliarella (nome nuovo e di grido, ma con condizioni atletiche tutte da valutare).

Eppure la sensazione complessiva è quella di una società che non abbia affondato come poteva per conquistare piazza e punti. Ecco che allora torna centrale il concetto di subalternità rispetto al Napoli e di disaffezione della proprietà da una piazza che non sente totalmente sua, anche solo per la necessità di dividerla o condividerla con altre realtà.

