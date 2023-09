Anche in Nazionale Spalletti col dilemma Raspadori: punta centrale o esterno? (Gazzetta)

Certezze e dubbi del commissario tecnico. In attacco favoriti Immobile e Retegui. Chi farà il play? In lizza Tonali, Cristante, Locatelli e Ricci

Luciano Spalletti chiamato al primo atto ufficiale da ct dell’Italia. Domani la conferenza di presentazione ma prima la lista dei preconvocati per la gare contro Macedonia e Ucraina. Le prime indiscrezioni confermano alcune certezze del tecnico di Certaldo. Non mancano però i dubbi, soprattutto a centrocampo e in attacco.

Scrive la Gazzetta che Spalletti si fiderà anche delle prime partite di campionato. In porta pochi dubbi con Meret convocato anche se titolare sarà Donnarumma, a meno di ulteriori colpi di scena. Poi potrebbe avere una chance Vicario e uno tra Carnesecchi e Provedel. In difesa, “il c.t. si terrà aperta fino all’ultimo la possibilità di convocare Acerbi. Le altre certezze ipotizzabili: Di Lorenzo, Calabria, Dimarco e Spinazzola come esterni, Bastoni, Scalvini e Buongiorno come centrali, con l’aggiunta di Darmian, multiruolo“. In dubbio Toloi, non ha ancora messo i minuti nelle gambe in gare ufficiali. Spalletti potrebbe voler vedere anche Casale, Gatti, Cambiaso, Parisi e Zappacosta.

Il problema principale è la regia di centrocampo. Verratti fuori condizione e fuori la rosa del Psg, Jorginho riserva di Rice all’Arsenal. Sicuramente ci saranno Barella, Tonali, Pellegrini, Cristante, Locatelli e Frattesi. L’allenatore ex Napoli potrebbe chiamare anche Pessina. Per il ruolo di play, “Ricci è l’interprete più “puro” del ruolo, Cristante quello che l’ha assolto più spesso in assenza del regista dell’Arsenal, Locatelli e Tonali sarebbero più “adattati”. Anche da questo può dipendere la chiamata di un’altra mezzala, magari fra Fagioli e Miretti“.

Nell’attacco dell’Italia di Spalletti potrebbero essere protagonisti Immobile e Retegui. Scammacca più defilato visto che non ha ancora giocato 90′. La Gazzetta segnala l’idea Gnonto. Quasi sicuramente spazio a Raspadori, da capire però in che ruolo.

“Il c.t. spiegherà se vede Raspadori più come punta centrale o esterno, settore comunque già coperto da Chiesa, Politano, Zaccagni, probabilmente Zaniolo”.

Qualche differenza dal Corriere dello Sport che esclude Acerbi e in attacco mette anche Belotti.

