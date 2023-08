Zielinski è ancora indeciso sull’Arabia e rallenta l’affare Gabri Veiga (CorSport)

Il polacco è indeciso. Dire di no all’Arabia e far saltare l’affare col Celta lo farebbe vivere da separato in casa. Il Napoli aspetta la sua scelta

Il Napoli continua a provare a portare a termine la trattativa per Gabri Veiga con il Celta Vigo. Ieri ne ha parlato anche Rafa Benitez, che allena la squadra: la necessità per il Celta è chiudere in fretta, visto l’interesse ufficiale del Napoli. Ma il club continua a chiedere i 40 milioni della clausola. Il Napoli ha offerto prima 28 milioni, poi 30, ora forse con cinque di bonus da aggiungere alla cifra potrà trovare un accordo. L’intesa con il centrocampista c’è già. A rallentare il tutto, però, è la situazione di Zielinski, che ancora non ha deciso del suo futuro. Zielinski continua a riflettere sulla proposta dei sauditi dell’Al-Ahli, spinto verso l’Arabia soprattutto dal suo entourage. Il Corriere dello Sport scrive che l’incertezza del polacco rallenta l’affare Gabri Veiga con il Celta.

“Quel che ieri pareva scontato, adesso diventa complesso, perché Piotr Zielinski ha sempre gli arabi che lo stuzzicano ed un manager che spinge ad accettare quei trentasei milioni di euro per tre stagioni. L’Al-Ahli ha fatto sul serio – trenta milioni ad Adl, tra parte fissa e bonus – e a questo punto dipende da Zielinski, ch’è legato al Napoli e preferirebbe andare in scadenza ma che è anche consapevole di potersi ritrovare in un tritacarne: dire di no, dunque far saltare un affare (e forse due), gli spalancherebbe le porte dell’ozio, di una stagione da separato in casa, eventualità da scartare, perché al trequartista non interessa raggiungere la libertà a parametro zero per lucrare e guadagnare”.

Del nodo Zielinski nell’affare Gabri Veiga scrive anche la Repubblica Napoli.

“Tra Gabri Veiga e il Napoli, c’è di mezzo Piotr Zielinski. È l’ultimo intreccio di mercato dei campioni d’Italia che adesso devono risolvere la situazione relativa al futuro del polacco, tema caldo in agenda dopo il rinnovo sempre più vicino di Victor Osimhen”.

“Il Napoli, in realtà, sta delineando la strategia anche in base alla decisione di Zielinski. Se il polacco dovesse declinare la Saudi League, allora ripartirebbe la trattativa per il rinnovo del contratto e poi si faranno le valutazioni definitive sul centrocampo. L’opzione Zielinski più Veiga non è affatto da escludere, ma servirà la cessione di Demme che è all’ultimo anno di contratto (2024) e sembra fuori dalle scelte di Rudi Garcia per la mediana”.

Gabri resta in attesa, dunque, e i prossimi giorni saranno decisivi, scrive il quotidiano.

