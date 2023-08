Verratti vicinissimo al Qatar, c’è l’accordo tra Psg e Al-Arabi (Footmercato)

Resta da convincere il centrocampista italiano. Il club qatariota è fiducioso: “il presidente dell’Al-Arabi è della stessa famiglia dell’emiro del Psg”

Il Psg ha intenzione di rompere con un passato fatto di trasferimenti da capogiro e stelle del calcio europeo che non riescono a fare gruppo. Così una volta ceduti Messi e Neymar, le porte del Psg si aprono anche per Verratti.

Il caso Mbappé poteva cambiare le sorti del club parigino, ma il reintegro in squadra del fenomeno ex Monaco ha permesso ad Al-Khelaifi di attuare la rivoluzione desiderata anche da Luis Enrique. Su Verratti, le ultime indiscrezioni lanciate di Footmercato parlano di un accordo con un club del Qatar:

“Marco Verratti, molto poco utilizzato da Luis Enrique, il centrocampista italiano, che tuttavia ha prolungato fino al 2026 solo pochi mesi fa, era diventato un indesiderato quest’estate. Il Psg gli ha comunicato che non rientrava più nei piani della dirigenza. Consapevole della possibilità di perdere il suo centrocampista, l’allenatore spagnolo ha quindi deciso di farne a meno a inizio stagione e di costruire senza di lui. Il Psg ha dovuto trovare un acquirente su un giocatore di 30 anni. Le prime offerte concrete sono arrivate ovviamente dall’Arabia Saudita, unico Paese in grado di allinearsi alle esigenze finanziarie di Parigi. Se dal canto suo il giocatore voleva evidentemente restare in Europa (il Chelsea era sembrato interessato), il suo futuro diventava sempre più vago. Così il club qatariota Al-Arabi ha approfittato della situazione“.

Adesso quindi c’è l’accordo tra il Psg e l’Al-Arabi. Ora resta da convincere il centrocampista italiano:

“Il club qatariota adesso spinge sul giocatore per convincerlo a lasciare l’Europa per il Qatar. La società che ha già Rafinha nel suo club (ceduto dal Psg) è molto fiduciosa nell’idea di completare l’arrivo di Marco Verratti nei prossimi giorni. Da notare che il presidente dell’Al-Arabi è ovviamente della stessa famiglia dell’emiro proprietario del Psg”.

🚨BREAKING : Accord entre le PSG et Al Arabi 🇶🇦 pour Marco Verratti ! Les parties sont optimistes pour boucler le deal dans les prochains jours [@Santi_J_FM/@footmercato ] pic.twitter.com/ElLiBMeSfL — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 27, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata