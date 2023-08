Psg: Mbappé, Neymar e Verratti non convocati contro il Lorient

Già ieri in conferenza stampa Luis Enrique lo aveva anticipato: «Le mie decisioni vi chiariranno la mia opinione in modo molto preciso»

Il Psg va oltre i problemi interni e contro il Lorient non convoca Mbappé, Neymar e Verratti. La società parigina ha diramato la lista dei convocati per la prima partita di campionato contro il Lorient e spicca l’assenza del trio delle meraviglie.

🆗 Le groupe parisien pour la réception de Lorient au Parc des Princes ! 🔴🔵 #PSGFCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

Ieri le parole di Luis Enrique in conferenza stampa avevano anticipato qualcosa:

«Questa situazione è già esistita. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo. Spero che società e giocatore trovino un accordo. Su Mbappé non dirò altro. Per quanto riguarda Marco Verratti e Neymar, di solito mantengo le nostre conversazioni private. Le mie decisioni vi chiariranno la mia opinione in modo molto preciso».

Per Rmc Sport c’è ancora qualche dubbio sul brasiliano e sull’italiano. Scrive infatti il portale sportivo:

“Il Psg ha appena comunicato i convocati per la sfida di stasera contro il Lorient. Con diverse assenze degne di nota, tra cui quelle di Neymar, Marco Verratti e Kylian Mbappé. Se l’attaccante francese è stato nettamente escluso dal gruppo di Luis Enrique, più vaga la situazione del brasiliano e dell’italiano. Sono assenti per motivi fisici (nei giorni scorsi sono stati vittime di un virus), o perché il club ha detto loro che questa settimana non contano su di loro?”

Tra i convocati è assente anche Ousmane Dembele, nuovo acquisto del Paris ufficializzato questa mattina. Il francese si trasferisce dal Barcellona per 50 milioni di euro e ha firmato con i parigini un contratto di 5 stagioni.

Découvrez le CV express de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Ousmane Démbélé ! 📋#WelcomeDembélé — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata