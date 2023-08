Sommer all’Inter per 6 milioni senza clausola: c’è l’accordo con il Bayern (Gazzetta)

Trattativa chiusa. La definizione dell’acquisto è prevista per la prossima settimana, con i passaggi burocratici da completare a Milano

Inter e Bayern Monaco raggiungono l’accordo definitivo per il trasferimento di Sommer. Sarà il nuovo portiere del club di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno proposto sei milioni di euro ai bavaresi. La clausola non sarà pagata. La Gazzetta dello Sport scrive:

“L’Inter è infatti riuscita a trovare l’accordo con il Bayern Monaco per l’arrivo a titolo definitivo del portiere, che erediterà i guantoni di André Onana ormai in fase di ambientamento al Manchester United. La cifra è quella di cui si parla da alcuni giorni, ovvero i 6 milioni di euro previsti dalla clausola”.

Non si arriva alla cessione per mezzo della clausola nel contratto dello svizzero. Il club ha trovato un accordo per mezzo della diplomazia e questo significa che i nerazzurri potranno arrivare a un accordo diverso. La sola clausola avrebbe costretto i nerazzurri a un pagamento immediato.

“La definizione dell’acquisto è prevista per la prossima settimana, con i vari passaggi burocratici da completare a Milano. Va sottolineato che il pagamento della clausola avrebbe comportato automaticamente il pagamento immediato dell’intera somma”.

Inizialmente, un’ipotesi del club nerazzurro poteva essere quello di aspettare la Supercoppa tedesca. Se Sommer avesse giocato una prima partita ufficiale, in quel caso la sua clausola sarebbe scesa a 3 milioni e mezzo. Tuttavia, i nerazzurri non hanno voluto rischiare di perdere un ottimo portiere e la dirigenza ha chiuso un nuovo colpo di mercato.

Il numero 1 svizzero lascerà il club bavarese con diciannove presenze nelle competizioni ufficiali, venticinque goal subiti e qualche brutto segnale lasciato durante le ultime amichevoli.

ilnapolista © riproduzione riservata