Rubiales ha chiesto alla Hermoso di difenderlo in un video insieme, ma lei ha detto no (Relevo)

Il presidente della Federcalcio spagnola ha chiesto anche al ct di convincerla. La federazione ha poi attribuito alla Hermoso frasi da lei mai pronunciate

Secondo quanto riportato da Relevo, Rubiales ha chiesto alla calciatrice della Spagna Jenni Hermoso (baciata sul palco senza il suo consenso) di registrare un video per chiarire la situazione sul bacio durante la premiazione della Coppa del Mondo. Il presidente della Federcalcio spagnola si è anche rivolto al ct Vilda, ma con scarso risultato:

“Rubiales ha chiesto senza successo a Jenni Hermoso di difenderlo in una dichiarazione congiunta. Sul volo da Sydney a Doha, dove la spedizione ha fatto scalo prima di dirigersi a Madrid, la Federcalcio spagnola era consapevole che i gesti di Luis Rubiales alla finale della Coppa del Mondo – baciare Jenni e le immagini di lui che si mantiene i genitali – e gli insulti a chi lo criticava avevano fatto il giro del mondo. Così, il presidente Luis Rubiales ha pregato Jenni Hermoso di apparire con lui in un video che avrebbero registrato all’aeroporto di Doha scusandosi e spiegando cosa era successo alla cerimonia di premiazione. Con un approccio in cui le ha assicurato l’enorme affetto che nutre per la sua famiglia, ha riconosciuto che aveva bisogno del suo sostegno. Ma la calciatrice ha rifiutato. Molti dello staff presente sull’aereo hanno assistito alla richiesta del presidente a Jenni, nonostante il fatto che abbia cercato di farlo nel modo più discreto possibile. Di fronte al fallimento del suo appello, è arrivato il turno del ct Jorge Vilda. L’allenatore si è avvicinato, secondo diversi testimoni, alla famiglia di Jenni per convincerli a risolvere la spiacevole situazione che stava macchiando la celebrazione della più grande impresa del calcio femminile spagnolo. Ma invano. Il video in cui Luis Rubiales si è scusato per il suo bacio è stato poi registrato a Doha. Ma è apparso solo. Poi, dopo essere tornato sull’aereo per Madrid, la tensione è diminuita. La festa ha preso il sopravvento le giocatrici hanno ripreso i festeggiamenti con le famiglie.”

La Federazione spagnola avrebbe anche pubblicato delle dichiarazioni della calciatrice ex Barcellona, ritenute false, poiché Hermoso non si è ancora espressa sulla questione:

“Inoltre, come Relevo è stato in grado di apprendere da un’altra fonte, domenica pomeriggio la Federcalcio spagnola ha prodotto la dichiarazione di Hermoso: «È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per l’immensa gioia che regala vincere una Coppa del Mondo. Il presidente ed io abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato di dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e gratitudine». Il discorso è frutto della Federazione che ha messo quelle parole in bocca a Jenni. Dichiarazioni che non sono uscite dalla bocca di Jenni Hermoso, che ha rifiutato di fare riferimento a questa situazione. Una volta all’aeroporto, le calciatrici sono scese dall’aereo con Rubiales e hanno posato di fronte ai numerosi giornalisti. Nessuno della Federazione ha voluto parlare pubblicamente, nonostante i molteplici dipendenti che sono venuti alla celebrazione e hanno cercato di sollevare la questione. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Ora sarà il turno del governo a decidere. Al momento, Yolanda Díaz, vice presidente ad interim, ha assicurato che le scuse non le servono e che la legge sportiva e i protocolli della Federazione stessa devono essere rispettati. Per questo ha chiesto le sue dimissioni”.

ilnapolista © riproduzione riservata