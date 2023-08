Rubiales e il bacio: «Non rispondiamo a tutti questi str… che non sanno vedere il positivo»

Il presidente della Federcalcio spagnola a Cope. La Hermoso: «È stato un gesto del tutto spontaneo, con tutte è sempre stato impeccabile»

E alfine il presidente della federcalcio spagnola parlò. Rubiales – invitato anche dal ministro dello Sport a dare spiegazione e a chiedere scusa – ha risposto a modo suo:

«È un piccolo gesto tra due amici che stanno celebrando qualcosa… Non rispondiamo agli stronzi. Con tutto quello che è successo, ancora più stronzi e idioti… Grazie, ma no grazie. Non diamo importanza a questi, vogliamo goderci il momento e non voglio rispondere a tutti questi idioti che non sanno vedere il positivo. Questo è un gesto senza cattive intenzioni. Se ci sono idioti, che continuino ad essere idioti».

La calciatrice Hermoso ha precedentemente parlato. Ha definito il bacio

«dovuto all'”emozione del momento. Non c’è niente di più. Questo rimarrà un aneddoto, in realtà non andrà oltre. È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo dopo l’immensa gioia della vittoria della Coppa del Mondo. Il presidente ed io abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato impeccabile ed è stato un gesto naturale di affetto e ringraziamento… Abbiamo vinto una Coppa del Mondo e non possiamo deviare dalla cosa più importante».

ilnapolista © riproduzione riservata