Rosetti: «Il 15% degli arbitri denuncia situazioni di abuso e violenza»

La Uefa lancia una campagna di reclutamento arbitri sostenendo che è ha rischio la qualità degli arbitraggi non solo dell’Europa, ma di tutto il mondo

“Si cercano arbitri” è questo in breve l’annuncio fatto dalla Uefa che ricerca tesserati denunciando che il numero di arbitri scende di anno in anno. La ricerca è stata fatta con una campagna pubblicitaria: “Be a referee” (Sii un arbitro).

A parlarne è stato Roberto Rosetti, responsabile dell’arbitrato della UEFA, che ha spiegato «Siamo a corto di arbitri. Ci sono 276.954 arbitri in Europa. Ci vogliono altri 40.424». Dati mettono a rischio la qualità degli arbitraggi non solo dell’Europa, ma di tutto il mondo, come sostengono in Uefa.

Rosetti spiega alcuni dei motivi che hanno causato questa mancanza di arbitri «Ogni anno il 15% degli arbitri denuncia situazioni di abuso e violenza. Questa è una ragione molto importante per cui siamo a corto di arbitri. Ma non l’unica. Tutti insieme possiamo fare molto di più per sostenerli».

Parlando anche della sua esperienza personale «Ho paura di mio nipote. È un giovane arbitro di 16 anni e non è possibile che dobbiamo paura per queste cose»

Una strada possibile secondo Rosetti è quella di ricercarli nel settore calcio

«Consigliamo alle associazioni di rivolgersi ai giocatori che hanno smesso di giocare a calcio e di identificare anche potenziali candidati nelle scuole o nelle università. È anche importante rafforzare la componente di apprendimento online e avere una strategia di comunicazione chiara. Qualsiasi interesse generato attraverso il video della campagna Uefa sarà incanalato direttamente alle federazioni nazionali»

