Osimhen-Napoli, sei incontri non sono bastati a dirsi sì e non ci si fermerà al settimo (CorSport)

Il presidente e Calenda se ne staranno ancora ad aspettare che qualcuno ceda, programmando altri summit per discutere i nodi in sospeso

Al sesto incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen si registrano dei passi in avanti nella trattativa per il rinnovo del nigeriano con il Napoli. Ieri, a Castel di Sangro, è andato in scena un nuovo summit e non sarà l’ultimo. Sia l’agente di Osimhen che il presidente De Laurentiis aspettano che l’altro faccia un passo indietro e ceda su qualche punto, per trovare un compromesso su cui basare il rinnovo.

Il Corriere dello Sport scrive:

“E al settimo, c’è da giurarci, non si fermeranno: se ne staranno ancora e di nuovo a mani giunte ad aspettare che qualcuno ceda, proveranno a scandire il tempo e semmai a darsi ancora un altro appuntamento, visto che sei incontri non sono bastati per dirsi sì”.

Non c’è ancora la firma, ma c’è ottimismo. Anche perché – scrive il quotidiano sportivo – se non ci fossero margini per trattare, perché le parti continuerebbero ad incontrarsi per parlarne?

“La firma, per ora, rimane nella penna, però l’ennesima fumata grigia, quella che prima o poi diventerà bianca o semmai azzurra serve per spargere quell’ottimismo che si coglie: cos’altro avrebbero dovuto dirsi, se non ci fossero margini per dare una scossa a quel contratto da 4 milioni e mezzo di euro (con dentro vari bonus per i gol) e in scadenza 2025? Si lavora, chiaramente, ognuno per sé – com’è giusto che sia – e per la propria azienda: il Napoli fa i conti con se stesso e pure Osimhen, che è un brand mica solo in area di rigore”.

Ci saranno altri incontri. La trattativa non è ancora finita. Bisognerà aspettare le prossime puntate.

“Ed è fin troppo semplice dedurre che non sia finita qua, che ci sarà modo per sfogliare le reciproche agende e vedere dove e quando provare a starsene un po’ tranquilli e dialogare di numeri e condizioni”.

