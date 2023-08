Osimhen, non c’è ancora l’intesa definitiva (Sky)

Dopo il faccia a faccia di oggi a Castel Di Sangro, le parti sono più vicine. Rimangono le distanze su clausola rescissoria, ingaggio e durata del contratto

Secondo Sky Sport, l’accordo per il rinnovo di Osimhen potrebbe arrivare nei prossimo giorni. Oggi c’è stato l’incontro tra Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis. Le parti si sono confrontate durante un faccia a faccia schietto e sereno. Non c’è ancora l’intesa totale ma le parti oggi sono più vicine:

“Il tanto atteso incontro tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e Aurelio De Laurentiis, per discutere del rinnovo dell’attaccante nigeriano c’è finalmente stato. Un faccia a faccia avvenuto nel ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Le parti hanno parlato, con l’obiettivo comune di venirsi incontro per provare a colmare le distanze – che ancora ci sono – e arrivare così a una quadra definitiva. Al momento dunque, l’intesa definitiva non è stata ancora trovata, ma le parti – che oggi sono ancora più vicine – hanno parlato e continueranno a lavorare nei prossimi giorni per arrivare a una fumata bianca sul tema rinnovo Osimhen che sta tenendo banco nell’estate del Napoli“.

Le distanze riguardano i temi già noti. Il valore della clausola rescissoria: l’entourage del giocatore vuole fissarla a 150 milioni, una cifra nettamente più bassa rispetto ai 200 richiesti da De Laurentiis. Inoltre Osimhen continua a chiedere un ingaggio all’altezza della valutazione che fa di lui il patron azzurro. Infine è sul tavolo anche la durata del nuovo contratto che probabilmente sarà di due anni.

ilnapolista © riproduzione riservata