Osimhen si fa male in allenamento dopo uno scontro con Natan: distorsione alla caviglia

Il report del Napoli: lavoro in parte in gruppo e in parte personalizzato per Mario Rui e Kvaratskhelia. Nessun aggiornamento su Rrahmani

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento a Castel di Sangro. Poco fa la notizia dell’infortunio di Osimhen eRrahmani. Del difensore nel bollettino del Napoli non c’è traccia, compare, invece, la prima diagnosi relativa all’infortunio di Osimhen: distorsione alla caviglia.

Di seguito il report del Napoli:

“Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie. Osimhen ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra”.

Di Marzio ha dato la notizia dell’infortunio dei due giocatori del Napoli scrivendo di un Rrahmani accasciatosi a terra per un problema muscolare al polpaccio. Le smorfie del difensore non lasciano presagire nulla di buono. Per quanto riguarda Osimhen, invece, il problema riguarda la caviglia e deriva da uno scontro con il nuovo acquisto del Napoli, Natan, durante la partitella. Il nigeriano è uscito dal campo dolorante, con una busta di ghiaccio applicata alla caviglia.

“Il nigeriano è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla caviglia destra in seguito a uno scontro con il neo acquisto Natan in partitella. Osimhen è uscito dal campo visibilmente dolorante, con una busta di ghiaccio applicata proprio alla caviglia. Il problema, però, non dovrebbe essere di grave entità. Rrahmani, invece, si è accasciato a terra in seguito a un problema muscolare al polpaccio sinistro, la cui entità dovrebbe essere ben più grave. Il difensore kosovaro, infatti, rischia di saltare l’esordio stagionale contro il Frosinone”.

