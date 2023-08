Napoli, Osimhen e Rrahmani si infortunano in allenamento

Problema al polpaccio per il difensore, che si è accasciato a terra dolorante. Botta alla caviglia per il centravanti dopo un contrasto

Brutte notizie in casa Napoli. Nella seduta d’allenamento di stamani, si sono fermati Rrahmani e Osimhen. Secondo quanto riportato da Di Marzio:

“Il nigeriano è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla caviglia destra in seguito a uno scontro con il neo acquisto Natan in partitella. Osimhen è uscito dal campo visibilmente dolorante, con una busta di ghiaccio applicata proprio alla caviglia. Il problema, però, non dovrebbe essere di grave entità. Rrahmani, invece, si è accasciato a terra in seguito a un problema muscolare al polpaccio sinistro, la cui entità dovrebbe essere ben più grave. Il difensore kosovaro, infatti, rischia di saltare l’esordio stagionale contro il Frosinone”.

ilnapolista © riproduzione riservata