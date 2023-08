Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara, è a Napoli da una settimana, aspetta l’incontro con Adl (Corsport)

È un uomo paziente, ieri era sul lungomare con Zaccardo il suggeritore di Giuntoli. La questione rinnovo: il presidente vorrebbe arrivare a 2,5, lui a 5.

Kvaratskhelia tornerà titolare contro la Lazio. Intanto il suo agente è a Napoli da una settimana, aspetta di incontrare De Laurentiis per il rinnovo.

Il signor Mamuka Jugeli, il suo agente, è uomo paziente, sta a Napoli ormai da una settimana, ha avuto modo di dialogare a lungo sino a ieri sul Lungomare con Christian Zaccardo che fu il «suggeritore» di Giuntoli per affondare su Kvara, e ci rimarrà per un’altra mezza dozzina di giorni o forse meno, aspettando di incontrare Aurelio De Laurentiis: dovrebbero parlarsi, per ritoccare quello stipendio da un milione e quattrocentomila euro che il presidente vorrebbe già orientare intorno ai due e mezzo ma che il manager aspira a trascinare verso i cinque. Sono distanze che sembrano inavvicinabili, ma chi dribbla il vento sa come sfuggire all’ostacolo dell’impazienza: per ora, c’è la Lazio.

ilnapolista © riproduzione riservata