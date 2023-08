Lukaku ha fretta: vuole la Juve al più presto. Frequenti telefonate con Allegri (CorSport)

Lo scrive Zazzaroni. In questa settimana ci sarà la call decisiva tra Juve e Chelsea. L’attaccante belga spera si chiuda presto la questione

Lukaku ha fretta: vuole arrivare alla Juventus al più presto. E va in pressing su Massimiliano Allegri. Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni scrive di telefonate frequenti del belga all’allenatore bianconero.

“Una telefonata accorcia la vita ma anche la distanza tra la Juve e Lukaku. Più chiamate servono a tranquillizzare il centravantone, il quale non vede l’ora che questa storia si chiuda. Positivamente, intendiamoci. I contatti telefonici tra Allegri e Big Rom sono abbastanza frequenti, anche durante la tournée americana l’allenatore ha avuto modo di confrontarsi con il belga: è una pratica – la chiacchierata esplorativa in remoto tra il giocatore ambito e il tecnico che lo cerca – decisamente comune, fisiologica direi, e inevitabile, specie quando una trattativa importante entra nella fase più calda”.

Quella che sta per iniziare è una settimana decisiva nella trattativa tra Chelsea e Juventus per concretizzare lo scambio Lukaku-Chelsea. I due club, scrive Zazzaroni, “hanno in programma una call nel corso della quale gli inglesi devono alzare la cifra della contropartita economica per riuscire a soddisfare la richiesta dell’ad Scanavino”.

In un primo momento l’appuntamento era fissato per domani, ma potrebbe slittare di qualche giorno. Il belga ha fretta, desidera che la questione si chiuda quanto prima. E’ anche interesse del Chelsea, del resto, mettere un punto alla faccenda, visto che Lukaku è ormai considerato fuori dal progetto del club inglese.

ilnapolista © riproduzione riservata