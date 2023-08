Lineker: «Ho sempre voluto lavorare nei media, da piccolo scrivevo relazioni sulle mie partite»

A France Football: «Haaland è una versione migliorata e più veloce del giocatore che ero. Nel 1986 avrei dovuto vincere il Pallone d’Oro».

France Football intervista Gary Lineker. A marzo, la sua posizione contro il governo britannico gli è valsa una sospensione dalle trasmissioni da parte della Bbc ma anche un’enorme ondata di sostegno…

Nel 1986 si è classificato classificato al Pallone d’Oro. Ne parla come dell’«anno del quasi». In quell’anno, la sua Inghilterra cadde nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina di Diego Maradona e lui finì secondo nel Pallone d’Oro dopo aver mancato anche di poco il titolo di Prima divisione con l’Everton.

«Quell’Everton è la migliore squadra per cui abbia mai giocato. Abbiamo avuto un grande allenatore nella persona di Howard Kendall, abbiamo giocato a calcio d’attacco. Sono arrivato a Barcellona subito dopo che avevano perso la finale della Coppa dei Campioni, in un momento di transizione per loro, quando non era il più grande Barça. E quando sono tornato in Inghilterra, al Tottenham (nel 1989), abbiamo vinto la FA Cup, nel 1991, ma non eravamo sfidanti per il titolo. Il Barça dei miei primi due anni è stata una grande squadra, ma quell’Everton è stato eccezionale, avrebbe potuto vincere la Coppa Europa. Il calcio inglese dominava il continente allora, e noi eravamo la migliore squadra in Inghilterra. E poi c’è stata la tragedia dell’Heysel. L’Europa non ha visto il più grande Everton della storia».

Lineker racconta gli anni al Barcellona:

«Sono costato un sacco di soldi al Barcellona, 2 milioni e mezzo di sterline, una somma enorme all’epoca, ma valevo ogni centesimo! Se fosse dipeso da me, in un mondo perfetto sarei rimasto all’Everton per altri due, tre anni. E’ stata una decisione difficile da prendere».

Lineker parla dell’importanza dei trofei.

«I premi individuali significano molto per me, senza dubbio. Chi dice il contrario non dice la verità. Noi calciatori viviamo in base ai numeri, alle nostre statistiche. Siamo un po’ come i velocisti che gareggiano nei 100 metri, ma che sono anche profondamente coinvolti nella staffetta 4×100. Nel calcio, è ovvio, il fattore “squadra” prende il sopravvento. Ma tu, il marcatore, sei lì per segnare, e per segnare più gol di tutti gli altri… Quindi sì, i premi individuali contano, soprattutto quando, come me, hai vinto più trofei delle squadre con cui hai giocato!».

Lineker continua:

«Avrei dovuto vincere il Pallone d’Oro nel 1986. Se c’è una cosa di cui mi pento, è questa. All’epoca, il Pallone d’Oro era riservato ai giocatori europei, e Diego Maradona non poteva quindi vincerlo, altrimenti lo avrebbe vinto senza il minimo dubbio. C’era Diego e poi il resto del mondo. Apparteneva a un’altra dimensione. Ma dietro di lui, penso che quell’anno me lo meritassi io. Igor Belanov ha avuto una partita molto, molto buona ai Mondiali e tutti i giornalisti dell’Europa dell’Est si sono uniti e hanno votato per lui in massa. Non voglio ripeterlo di nuovo, ma avrei dovuto essere Pallone d’Oro nel 1986. Detto questo, ora che so che sta visitando i combattenti ucraini sul fronte usando il suo trofeo per ispirarli non ho altro da dire se non che se lo è meritato, bravo!».

Quante partite guarda Gary Lineker in ogni stagione?

«Centinaia, senza dubbio, ma quante esattamente non lo posso dire. È per il mio lavoro, ma anche per il mio piacere, per soddisfare la mia passione».

Lineker parla di Haaland:

«Quando vedo Haaland penso che fa sempre quello che penso che dovrebbe fare. È una versione migliorata e più veloce del giocatore che ero. Capisce cose che molti attaccanti non capiscono. Anche Jamie Vardy capisce. La gente dice che è istinto. Ma è matematico. Si tratta di una ripetizione di scommesse su dove la palla arriverà, e anticipare di conseguenza. E più spesso scommetti in questo caso, più spesso vinci. Segna. Forse la palla passerà dietro di te, o sopra la tua testa, ma se ti raggiunge dove pensavi che sarebbe stato, questo è gol garantito. L’arte del punteggio è un calcolo delle probabilità. Queste persone che dicono, cosa che mi irrita tantissimo, “Oh, non ha fatto nulla in partita e ha segnato all’88° minuto”. Queste persone non hanno visto che questo giocatore che presumibilmente non ha fatto nulla aveva moltiplicato le chiamate prima. Una cosa mi colpisce però: trovo gli attaccanti di oggi – non Haaland, ovviamente – molto attendisti. Nel 90% dei casi, aspettano di vedere dove va la palla, ma se lo fai, è troppo tardi, non sarai in grado di fare nulla. Ma se fai un passo in una direzione per poi cambiare direzione e correre immediatamente in un altro spazio, che era il mio modo di giocare, moltiplichi il fattore fortuna. Pochissimi degli attuali 9 lo fanno. Le persone che ti dicono “è un dono, non si può imparare” si sbagliano. L’arte di segnare è qualcosa che possiamo imparare. Per quanto mi riguarda, l’ho capito quando ho superato i miei 20 anni. Ero molto veloce e all’inizio della mia carriera ho segnato molti dei miei gol mettendomi sul bordo del fuorigioco per poi prendere i difensori di velocità e trovarmi uno contro uno contro il portiere, un esercizio in cui ho eccelso. Ma quando mi sono trovato a Barcellona ho dovuto trovare un altro modo per fare la differenza, e ho lavorato sul mio movimento in campo. Thomas Müller dice esattamente la stessa cosa quando parla dell’arte della marcatura, che dobbiamo inventare lo spazio. Guarda Haaland, con le spalle al muro, che esce dalla morsa gancio, poi si gira su se stesso e carica in porta. Non è perché sta seguendo la palla. Questo perché vuole occupare uno spazio da cui, se riceve la palla, ha le migliori possibilità di segnare. Si può imparare».

Gary Lineker parla degli allenamenti.

«Forse è anche il modo in cui ci alleniamo. Una cosa mi ha sempre stupito: le sessioni di allenamento sono quasi tutte incentrate sul collettivo, sulla struttura della squadra, con o senza palla. Facciamo cinque contro cinque, undici contro undici, undici contro dieci, ecc. E lavoriamo sul lato difensivo del gioco, calci piazzati, tutto il resto. Quando facciamo esercizi di tiro, tutti partecipano. Ciò che manca sono gli allenamenti specifici. I portieri fanno un lavoro specifico, anche i difensori. Perché non gli attaccanti? Alcuni club lo fanno, lo so, ma non in tutti. Mi sembra incomprensibile».

Sulla sua riconversione nei media:

«Non ho mai pensato di diventare un allenatore. Sapevo cosa volevo fare: lavorare nei media. Quando ero un bambino, mi divertivo a scrivere rapporti post partita. Durante i Mondiali, andavo in tribuna stampa o a margine per vedere come i giornalisti facevano il loro lavoro. La prima volta, ero un po’ nervoso, anche se in genere non lo sono. Se sei un attaccante e perdi un’opportunità in Coppa del Mondo, un’opportunità che costa cara alla tua squadra, l’intero paese ti odierà per un po’. Se manca la tua introduzione la prima volta che presenti uno spettacolo, a nessuno importa tranne che a te! Mi è sempre piaciuta la pressione. Mi piace dimostrare che quello che faccio lo faccio bene».

Lineker parla della sua disavventura alla Bbc.

«Ho visto che ero stato inserito nella Top 5 delle personalità di sinistra più influenti dal New Statesman, il che mi ha fatto sorridere. Ma è vero che sempre più persone che provengono dallo sport sono diventate influencer che contano per questioni morali e politiche. Questo deriva dal peso dei social network. Ho scelto di avere una presenza sui social come hanno fatto anche Marcus Rashford o Raheem Sterling e per me è qualcosa di molto positivo vedere i calciatori che usano queste piattaforme per qualcosa di buono. Quello che stiamo vedendo oggi è una generazione di giovani calciatori molto bravi, molto intelligenti, e che sanno usare questo mezzo per comunicare con i tifosi e con la società in generale. Le reazioni che ho avuto sono state quasi tutte positive. L’altro giorno sono andato a fare shopping da Marks & Spencer e la gente mi ha applaudito, il che è stato un po’ imbarazzante. Questa è una conseguenza di ciò che vediamo sui social network. Hai una minoranza di persone che, qualunque cosa tu faccia, si risentiranno e faranno molto rumore. E tu dici a te stesso: “È questo che la gente pensa di me?”. La risposta è no, ovviamente. Più le persone sono isolate, più urlano».

ilnapolista © riproduzione riservata