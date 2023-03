La Bbc reintegrerà Lineker: si tratta sulle sue scuse (Telegraph)

L’emittente è rimasta senza commentatori ed è reduce da un weekend surreale, trascorso a portare avanti “intensi negoziati” con il presentatore dopo l’ammutinamento dei colleghi

La Bbc reintegrerà Gary Lineker. Lo scrive il Telegraph. Si tratta sulle scuse del commentatore dopo che l’emittente lo ha costretto a dimettersi per aver paragonato, su Twitter, il governo inglese ai nazisti, per il comportamento sui migranti. Un passo indietro motivato dal fatto che la Bbc è rimasta senza commentatori sportivi, tutti solidali con Lineker. Quello appena trascorso è stato, per la Bbc, un weekend surreale.

Il Telegraph scrive:

“La Bbc permetterà a Gary Lineker di tornare come ospite della partita del giorno il prossimo fine settimana. La società dovrebbe annunciare che sta rivedendo le sue linee guida sull’uso dei social media sulla scia della controversia. In cambio, Lineker accetterà di essere più attento al contenuto dei suoi tweet. Potrebbe anche fare qualche forma di scuse. Un annuncio che la questione è stata risolta dovrebbe essere fatto già lunedì, con la Bbc che ammetterà che le sue linee guida sulle restrizioni dei social media non erano chiare”.

Lineker dovrebbe tornare in tv per la partita di sabato. Una fonte interna alla Bbc, scrive il Telegraph, dichiara:

«Entrambe le parti hanno lavorato su qualcosa che soddisferà le preoccupazioni della Bbc e consentirà a Gary di tornare in onda. Le cose stanno andando nella giusta direzione».

La Bbc si è trovata a corto di commentatori sportivi, tutti solidali con Lineker, da qui l’inversione di marcia.

“La portata dell’ammutinamento ha colto di sorpresa la direzione della Bbc che si è trovata priva della sua copertura regolare. Match of the Day è andato avanti senza presentatore, esperti, commento o tema musicale ed è durato solo 20 minuti, anche se le cifre di visualizzazione sono state di quasi mezzo milione superiori a quelle della settimana precedente, perché le persone si sono sintonizzate per curiosità. La programmazione del fine settimana di Radio 5 Live è stata decimata e lo spettacolo Match of the Day 2 di domenica sera ha seguito una versione simile all’edizione di sabato, trasmettendo solo brevi clip delle precedenti partite di calcio senza commenti di accompagnamento. I dirigenti non avevano altra scelta che cedere terreno per evitare lo sciopero non ufficiale che si sarebbe verificato in questa settimana. La Bbc Sport ha intenzione di incontrare il personale oggi per affrontare le preoccupazioni. I sondaggi del fine settimana hanno mostrato che la maggior parte del pubblico si è schierata con Lineker, mentre il primo ministro ha esortato a risolvere la questione “in modo tempestivo””.

Il quotidiano scrive che, a quanto raccontano le fonti, la Bbc ha trascorso il fine settimana immersa in “intensi negoziati” per trovare un accordo con Lineker e i suoi rappresentanti.

“È stato notevole che Lineker, un tweeter prolifico, sia rimasto in silenzio sui social media durante il fine settimana. Ha trascorso la domenica pranzando con i suoi figli e portando a spasso il cane. Alla domanda che gli è stata posta fuori sua casa se avesse “raggiunto un accordo con la BBC“, ha risposto: «Non posso dire nulla al momento, mi dispiace»”.

Il Telegraph racconta il weekend surreale vissuto dalla Bbc, che si è ritrovata senza copertura, con i commentatori tutti schierati dalla parte di Lineker che si sono defilati ad uno ad uno. E cita un caso in particolare, che è stato esemplare del caos: la copertura del calcio femminile.

“Poche cose hanno fotografato meglio il caos che avvolge il programma dei 10 secondi di silenzio sbadiglianti dopo la musica di apertura all’inizio della copertura del calcio femminile. A detta di tutti, è stato il momento clou della stagione: il Chelsea ha affrontato la capolista Manchester United, che era solo un punto davanti in cima alla Super League femminile. Ma l’emittente non è stata in grado di offrire alcuna copertura pre-partita dopo che il suo talento in onda ha rifiutato di apparire in video in segno di solidarietà con Lineker. La copertura della partita è iniziata con 10 minuti di ritardo, con in sottofondo solo la musica e il suono della folla”.

Molti commentatori, tra cui Guy Mowbray, Mark Scott e Pien Meulensteen hanno pubblicato sui social dichiarazioni di solidarietà con Lineker. I due co-conduttori di Match of the Day del presentatore Alan Shearer e Ian Wright, dopo aver scelto entrambi di boicottare il programma del sabato sera, sono invece apparsi l’uno accanto all’altro sul divano della Premier League TV per le partite della domenica.

ilnapolista © riproduzione riservata