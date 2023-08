La mamma di Rubiales si è rinchiusa in chiesa, fa lo sciopero della fame

“Una caccia, disumana e maledetta che stanno facendo a mio figlio”. Intanto la Federazione denuncia il governo alla Uefa

In Spagna non trova pace Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) sospeso dalla Fifa dopo lo scandalo del bacio “estorto” alla calciatrice Jenni Hermoso. La radio spagnola Onda Cero ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il segretario generale della Rfef, Andreu Camps, abbia chiesto l’intervento della Uefa. Camps infatti si è schierato dalla parte di Rubiales e vuole evitare che il governo intervenga nella questione sollevando dal suo incarico il presidente federale.

Di seguito la notizie fornita da Radio Onda Cero:

“«La Rfef, la Federcalcio spagnola, attraverso il suo segretario generale, Andreu Camps, ha minacciato il governo spagnolo davanti alla Uefa in difesa di Luis Rubiales». Il braccio armato di Luis Rubiales ha chiesto l’intervento della Uefa in difesa del presidente della Rfef, dopo le azioni intraprese dal governo spagnolo a seguito dello scandalo che ha coinvolto Rubiales. Camps accusa direttamente i membri del governo spagnolo che hanno chiesto pubblicamente misure drastiche, come dimissioni e squalifica, contro Luis Rubiales“.

Nel frattempo i media spagnoli riportano della protesta della mamma del presidente federale sospeso. Ne scrive Relevo:

“Ángeles Béjar, madre di Luis Rubiales, si è rinchiusa questa mattina nella chiesa della Divina Pastora de Motril e ha dichiarato uno sciopero della fame finché non si troverà una soluzione alla «Una caccia, disumana e maledetta che stanno facendo a mio figlio, non se lo merita. Non sarebbe capace di nuocere a nessuno»“.

In Spagna poi, anche Tebas, presidente della Liga, si è finalmente espresso sulla vicenda. Su Twitter ha scritto

«Come e perché sono sopravvissuti i dirigenti di una Federazione in cui il rispetto per le donne è andare a cercare “amiche” in discoteca per la loro festa in uno chalet di Salobreña durante una riunione di “lavoro”. Cosa è andato storto affinché nessuno volesse ascoltare tutti noi che denunciavamo questo e altri comportamenti».

