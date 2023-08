Koopmeiners: pronta una nuova offerta del Napoli all’Atalanta (Tmw)

La proposta: prestito oneroso a 5 milioni subito con obbligo di riscatto a 30 milioni subordinato ad alcune condizioni più 3 milioni di bonus ed il 10% sulla futura rivendita. L’Atalanta chiede 50 milioni

Koopmeiners è il principale obiettivo a centrocampo per il Napoli insieme a Gabri Veiga. Con Zielinski prossimo all’addio, Tuttomercatoweb parla di una nuova offerta del Napoli all’Atalanta che sarebbe così strutturata: prestito oneroso a 5 milioni da pagare subito con obbligo di riscatto a 30 milioni subordinato a determinate condizioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Con Koopmeiners il Napoli ha già un accordo per un triennale da 3 milioni più bonus.

“Prestito oneroso a 5 milioni di euro da pagare subito con un obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni fissato a 30 milioni ed una percentuale sulla futura rivendita ancora da definire. Con il calciatore c’è già un accordo per un triennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Per ora l’Atalanta chiede 50-60 milioni di euro”.

Circa una settimana fa, come riportava anche il Corriere dello Sport, il Napoli avviava i dialoghi con il giocatore. L’Atalanta, che non è stata coinvolta in questo contatto tra le parti, non ha preso bene le scelte dello staff dei campioni d’Italia. Il Corriere spiegava che:

“Qualcuno, non Adl, deve averci provato ancora, saltando i passaggi istituzionali ed avvicinando i manager del calciatore affinché fossero chiare le intenzioni. L’Atalanta non l’ha presa bene, e questo è un eufemismo, ed ha ribadito ai propri interlocutori che: 1) Koopmeiners non è in vendita, non a trenta milioni, forse neppure a quaranta, perché sarebbe complicato, quasi impossibile, poi cercare un sostituto; e 2) che così non si fa, è vietato parlare al conducente. Poi è inevitabile che si appianino le questioni, che si rientri in un regime di cordialità, anche perché i rapporti tra Percassi e De Laurentiis sono talmente improntati al rispetto, che la Dea ha promesso di avvisare il Napoli, nel caso cambi qualcosa nelle proprie intenzioni”.

Tutto però dipende dall’Atalanta. Il club non sarebbe così tanto disponibile ad abbassare il cartellino, considerato che per i bergamaschi il giocatore olandese vale molto più di quanto proposto dal Napoli.

Bisognerà vedere come risponderà il club bergamasco alla nuova proposta del Napoli.

