Il Psg incassa un nuovo no di Mbappè al rinnovo: nei prossimi giorni un incontro per concordare l’addio (Marca)

Campos ha incontrato gli agenti del francese e ha proposto un rinnovo con clausola da 200 milioni per l’estate 2024, ma Mbappé è irremovibile

Kylian Mbappé è sempre più lontano dal Psg. Secondo quanto scrive Marca, nelle ultime 24 ore il club parigino gli ha presentato un’altra offerta di rinnovo che il calciatore francese ha rifiutato.

“Nelle ultime 24 ore, il PSG ha incontrato i rappresentanti di Kylian Mbappé per proporgli una nuova offerta di rinnovo. Luis Campos ha preso l’iniziativa dell’incontro e ha spiegato ai rappresentanti del calciatore la nuova offerta: rinnovo con clausola da 200 milioni di euro per l’estate 2024. Tuttavia, la risposta di Kylian Mbappé è stata la stessa di tutta l’estate: NON vuole rinnovare con il Psg. Kylian Mbappé rimane fermo ed è chiaro sulla sua decisione. Il fuoriclasse francese ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con il Psg e così sarà. Al più tardi, Kylian Mbappé lascerà il club parigino prima del 1° luglio 2024. Che sia questa estate o la prossima, il suo tempo al PSG è ai suoi ultimi momenti”.

La decisione di Kylian Mbappé è presa, scrive Marca, “e non c’è nulla che possa fargli cambiare idea, nemmeno tutti i soldi del mondo. L’attaccante è ostinato nella sua scelta di lasciare il club.

Il Psg ora vorrebbe accordarsi sulla sua partenza. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club e il francese per cercare di trovare un accordo che faciliti il suo addio al club. Marca scrive che il Real Madrid è più vicino che mai al francese e che potrebbe essere l’ultimo mega acquisto di Florentino Perez.

“Il Psg ha perso Kylian Mbappé. Il club è consapevole che sarà complicato avere un colloquio a buon fine con una delle loro stelle, quindi ha ipotizzato che i dirigenti dovranno incontrarlo nei prossimi giorni. L’obiettivo sarà chiudere un accordo per farlo partire. Il Real Madrid è più vicino che mai al giocatore. Questo potrebbe essere l’ultimo colpo di Florentino Perez del mercato e della sua carriera, data la veneranda età”.

