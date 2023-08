Mbappé aspetta il Real Madrid, ma il Psg ha fretta di venderlo (As)

Se il 3 settembre Mbappé risultasse ancora del Psg, dovrebbe essere reintegrato in prima squadra. Intanto, salterà la prima di Ligue 1 contro il Lorient.

Kylian Mbappé sembra ormai essere fuori dai piani del Psg, ma il calciatore non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. As scrive:

“Ieri, Mbappé si è allenato sia nella seduta mattutina che in quella pomeridiana. Al momento, ci sono discussioni in Francia per risolvere questa situazione: si attende che Mbappé faccia un gesto pubblico e inequivocabile che dica che voglia lasciare il Psg, “attivando” così il Real Madrid. Al Khelaïfi e Qatar hanno fatto l’impossibile per cercare la reazione del giocatore, che ha ignorato tutti gli ordini ricevuti. Dire in pubblico che non vuole lasciare il Psg può o non può essere una strategia progettata dai suoi entourage. Tuttavia, il Psg ha fretta di vendere. Sabato, Mbappé non giocherà contro il Lorient al Parco dei Principi nel debutto di Luis Enrique in Ligue 1; sarà un giorno importante per mettere ancora più pressione al giocatore. L’accoglienza del Parco dei Principi a Mbappé non gli farà cambiare, a priori, la sua opinione. Il Psg deve ancora pagargli €40M del bonus fedeltà e altri €60M del bonus di rinnovo”.

Per convincere il calciatore a partire, dovrebbe esserci solo una proposta dal Real Madrid, che però attende di capire come si evolverà la situazione:

“Il Real non ha fatto, fino ad ora, trattative con il club francese. Se Mbappé fosse ancora un giocatore del Psg il 3 settembre, dovrebbe essere reintegrato in prima squadra. È protetto dalla legge e dalla Carta dei calciatori firmata dall’Unione dei giocatori (Unpp), dalla Federcalcio francese e dalla Lega francese. L’unica offerta che può fargli cambiare idea, nonostante dica pubblicamente che vuole adempiere al suo contratto con il Psg, sarebbe dal Real. Ma il club spagnolo è fermo e non si sta muovendo sulla questione”.

