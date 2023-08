Il Psg esclude Mbappé dal media day per le foto ufficiali del club (Rmc Sport)

Il tradizionale evento è organizzato dalla Professional Football League. Il francese non è stato invitato, come Neymar e Verratti, sempre più ai margini

Il Psg ha escluso Mbappé – come Neymar e Verratti – dal tradizionale media day organizzato dalla Professional Football League. L’attaccante è ormai messo sempre più al bando dalla dirigenza parigina per il suo rifiuto di prolungare il contratto. Lo scrive Rmc Sport.

“Un altro segnale che il Psg non si arrende a Kylian Mbappé. Secondo le nostre informazioni, l’attaccante francese non è stato invitato dal club al media day, giornata programmata dalla Professional Football League (LFP) per produrre, in ogni club della Ligue 1, le foto ufficiali che verranno utilizzate per la stagione. Anche Neymar e Marco Verratti non hanno partecipato a questa giornata, così come i membri del “loft” degli indesiderabili”.

“La mancata convocazione per il media day è un’ulteriore prova della fermezza parigina”.

Mbappé avrà un’altra possibilità di posare per la foto di squadra: a fine mercato.

“Deve ritenersi certo il trasferimento del giocatore in un altro club? Non ancora. In caso di mancata partenza questa estate, Kylian Mbappé avrà una seconda possibilità di mettersi in posa. Come di consueto, è prevista una seconda sessione fotografica dopo la chiusura del mercato”.

Oggi Marca scriveva che nelle ultime 24 ore il club parigino ha presentato a Mbappé un’altra offerta di rinnovo che il calciatore francese ha rifiutato.

“Nelle ultime 24 ore, il PSG ha incontrato i rappresentanti di Kylian Mbappé per proporgli una nuova offerta di rinnovo. Luis Campos ha preso l’iniziativa dell’incontro e ha spiegato ai rappresentanti del calciatore la nuova offerta: rinnovo con clausola da 200 milioni di euro per l’estate 2024. Tuttavia, la risposta di Kylian Mbappé è stata la stessa di tutta l’estate: NON vuole rinnovare con il Psg. Kylian Mbappé rimane fermo ed è chiaro sulla sua decisione. Il fuoriclasse francese ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con il Psg e così sarà. Al più tardi, Kylian Mbappé lascerà il club parigino prima del 1° luglio 2024. Che sia questa estate o la prossima, il suo tempo al PSG è ai suoi ultimi momenti”.

