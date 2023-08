Il Celta Vigo ha rifiutato un’offerta di 30 milioni del Napoli per Gabri Veiga (Fabrizio Romano)

Il club, che detiene il cartellino del giocatore, ha rifiutato la prima offerta: chiede i 40 milioni della clausola rescissoria. La trattativa è in corso

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale per Gabri Veiga, giovane centrocampista del Celta Vigo. Il club spagnolo ha rifiutato la prima offerta azzurra ma il Napoli sembra deciso a continuare la trattativa.

EXCLUSIVE: Napoli submitted official bid today for Spanish gem Gabri Veiga worth €30m fee 🚨🔵🇪🇸 Understand Celta Vigo have rejected the proposal — as release clause is €40m. Negotiations continue — Napoli want Gabri Veiga. pic.twitter.com/Chd1bn9rI4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

Secondo l’esperto di calciomercato, il Napoli ha offerto 30 milioni per il cartellino del calciatore, 10 milioni in meno rispetto alla clausola rescissoria fissata dal club spagnolo a 40 milioni di euro.

Sarebbe ottimo per il gioco di Rudi Garcia e infatti Gabri Veiga è da tempo nel mirino del Napoli. Il talento aveva attirato anche l’interesse di diversi club di Premier, tra cui Manchester City, Liverpool, Chelsea e Newcastle. The Athletic aveva analizzato il profilo del 21enne, inserendolo tra i migliori 50 profili under 25:

“Impavido, tenace e per niente turbato dalla possibilità di perdere la palla, la sua brillante stagione è stata costruita sul coraggio e sull’ottimo centrocampo, puntando l’area ogni volta che se ne presentava l’opportunità. Il suo entusiasmo giovanile potrebbe aver bisogno di essere affinato se vuole inserirsi in una squadra basata sul possesso palla più raffinato. Tuttavia, frenare la natura di Veiga significherebbe soffocare i suoi punti di forza. Se ha copertura, Veiga apre spazi in contropiede e muove la palla lungo la fascia destro, la sua capacità di trascinare la sua squadra prenderà il sopravvento. È in grado di generare potenza e precisione millimetrica con entrambi i piedi. Il 50% dei suoi tiri è arrivato da fuori area. si tratta di un giocatore che si fida della sua capacità di tiro. Nessun giocatore della Liga ha segnato più dei quattro gol di Veiga da fuori area”.

