Il Napoli è tranquillo, ma il 19 si gioca e il sostituto di Kim ancora non c’è (CorSport)

A tre mesi dall’addio del sudcoreano il club di De Laurentiis è ancora impegnato nel casting, mentre il posto al centro della difesa resta vuoto

“Aurè tutto a posto?”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli scudettato alle prese, nell’estate successiva alla conquista del titolo di campione d’Italia dopo 33 anni, con spinosi casi di mercato e con una rivoluzione tecnico-tattica resa necessaria dagli addii di Spalletti e Giuntoli. Il tutto a 15 giorni dall’inizio del campionato: il 19 agosto si torna in campo e i problemi da risolvere restano ancora sul tavolo.

Innanzitutto c’è il problema difensore centrale, lacuna pressante, per la squadra, che al momento ha tre giocatori soltanto in quel ruolo. Il Napoli è tranquillo circa la sostituzione di Kim Minjae, scrive il Corriere dello Sport, queste sono le sensazioni che filtrano dall’interno del club, ma il 19 agosto si gioca e il nuovo difensore ancora non è arrivato. Kim è andato via il 18 luglio, dopo un divorzio annunciato almeno da tre mesi e la casella resta ancora vuota. Eppure il Napoli avrebbe avuto tutto il tempo per correre ai ripari.

Il quotidiano sportivo scrive:

“E però, intanto, a due settimane da un divorzio ormai annunciato da almeno tre mesi, al fianco di Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard rimane un’ombra o semplicemente una casella da riempire. Il casting, così si fa, è stato impegnativo, certo stressante, sembra stia per essere ultimato e non sembra alimenti ansia né in Adl né in chi gli sta intorno: i fatti, lo insegnano un po’ ovunque, vanno rigorosamente separati dalle opinioni e si può stare serenamente a guardar la luna, però poi nell’oscurità un pizzico di tensione si può avvertire, scoprendo che alle spalle non c’è (ancora) nessuno”.

