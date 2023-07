Difensore centrale, il Napoli non vuole spendere più di 22 milioni (Corsport)

Questo l’identiikit dello scouting per il successore di Kim: preferibilmente mancino, possibilmente giovane, intorno ai venti milioni

Difensore centrale cercasi. Scrive il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, che il Napoli non vuole spendere più di 22 milioni di euro.

I ventidue milioni di euro sono tornati ad essere una soglia, e le valutazioni sono rimaste nell’aria, a Castel di Sangro, il quartier generale di Aurelio De Laurentiis e del suo staff operativo.

Il Napoli non vorrebbe investire gran parte dei 50 milioni fruttati dal coreano.

Danso (24 anni, 25 a settembre) s’è complicato per una scelta del Lens e per una valutazione ritenuta eccessiva, e comunque pure l’austriaco sta in quella fila guidata da Mavronapos e nella quale, immancabile, c’è un Mister X. L’intelligenza artificiale o gli algoritmi o tutta questa modernità che avvolge il calcio e che è però laterale al lavoro dell’area scouting della premiata ditta Mantovani & Micheli, ha cerchiato d’azzurro una serie di opzioni – preferibilmente mancino, possibilmente giovane, auspicabilmente intorno ai venti milioni.

