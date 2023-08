Il declino di Lukaku è diventato parte consolidata della storia del Chelsea (Telegraph)

Ormai non merita menzione. Meticoloso su come vuole che la squadra giochi, quando questo non gli piace iniziano i problemi. E ora i problemi dominano

Il Telegraph, forse mosso da compassione dopo innumerevoli articoli contro Lukaku provenienti soprattutto dall’Italia, ha voluto commentare la sua situazione.

L’attaccante belga ha la stessa età di Kane (30 anni), appena trasferitosi a Monaco di Baviera. Eppure le carriere dei due non potrebbero essere più diverse. Due parabole totalmente opposte. Romelu ha iniziato stupendo fin da subito e adesso procede a fari spenti la sua carriera in attesa di una ricca stazione di servizio, forse a Torino. L’inglese invece ha iniziato dai campi più piccoli e malconci per arrivare all’apice del calcio europeo e ora ci vuole rimanere iniziando a mettere trofei in bacheca. Kane non è ha nessuno ancora, a differenza di Lukaku ma l’opinione del Telegraph è molto chiara:

“Il calcio d’élite ha deciso di poter fare a meno di Romelu. In Premier League 121 gol per quattro diversi club. Il suo declino è diventato una parte così consolidata della storia del Chelsea che merita a malapena una menzione in questi giorni. Mauricio Pochettino ha parlato per 40 minuti venerdì pomeriggio e il nome del belga da 97,5 milioni di sterline non è stato menzionato nemmeno una volta“.

Anche il quotidiano inglese non può fare a meno di notare che il belga è il calciatore che in carriera ha accumulato più compensi di tutti. Forse la fonte di questa informazione arriva da Milano:

“C’è carenza di numeri 9 nei club d’élite d’Europa. Gli Spurs ora ne richiedono uno, anche il Real Madrid e lo stesso Chelsea. Eppure nessuno parla di Lukaku. Con uno stipendio di circa £ 325.000 a settimana questo non è affatto un affare facile. a commissioni gigantesche a uscite improvvise. Ha sempre segnato gol, anche se senza la finezza di certi suoi coetanei. C’è la sensazione che Lukaku sia meticoloso su come vuole che la squadra giochi e quando questo non è di suo gradimento iniziano i problemi. E ora i problemi sembrano essere il fattore dominante“.

Insomma Lukaku è un attaccante sgraziato che segna, sempre. In passato anche se con mal di pancia e malumori ha giocato e segnato. Adesso il dato insolito è che per la prima volta è stato messo fuori dalla prima squadra e tutto il calcio d’élite non lo prende più in considerazione.

