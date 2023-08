Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fare uno scambio Lukaku-Vlahovic

Su Twitter Fabrizio Romano conferma l’indiscrezione di Ben Jacobs: «Il Chelsea stima l’attaccante ma non vuole inserirlo nello scambio»

Il Chelsea non vuole Vlahovic come sostituto di Lukaku e non lo vuole inserire in un eventuale scambio con il belga. A comunicarlo è stato il giornalista inglese Ben Jacobs che ha pubblicato un tweet sul tema.

Chelsea are not considering any deal for Dusan Vlahovic. They respect him but he won’t be part of a Lukaku swap deal. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 9, 2023

Chelsea have chosen not to consider Dusan Vlahovic as part of a swap deal with Juventus. They respect him but he won’t be part of any Romelu Lukaku trade. #CFC value Lukaku around €45m. Focus on a European sale, but if one doesn’t come off, Saudi options available in September. pic.twitter.com/ITQApi5JSc — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 9, 2023

L’indiscrezione è stata poi confermata da Fabrizio Romano che ha ribadito la volontà dei Blues:

Understand Chelsea have currently no intention to include Dušan Vlahović in swap deal for Romelu Lukaku despite Juventus proposal 🚨🔵🇷🇸 #CFC Chelsea respect Vlahović but working closely with Lukaku on an exit — Europe now or Saudi in September. pic.twitter.com/zq3eHEnBy3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

Lo stesso esperto di calciomercato ha poi aggiunto anche le parole di Allegri al termine dell’amichevole tra Juve Black e Juve White. Il tecnico bianconero ha ribadito che Vlahovic, che ha anche segnato una doppietta in amichevole, è un attaccante della Juve:

«Vlahovic è un nostro attaccante, ho già detto che in caso di proposte importante sarà il club a decidere in funzione dell’obiettivo di diventare un club sostenibile. Io non decido questo tipo di cose, sono felice di Dusan».

Juventus manager Allegri on Vlahović & Lukaku swap: “Vlahović is our striker, I already said that in case we receive big proposals the club is gonna decide as the target is to become sustenable” 🇷🇸 “I don’t decide on this kind of things — I am very happy with Vlahović”. pic.twitter.com/RMea99kr8W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

Oggi la Gazzetta scriveva:

“Il sì di Dusan è ancora un’ipotesi. Vlahovic, almeno all’inizio, si è detto un po’ restio a lasciare Torino per andare a giocare in un’altra squadra che non disputerà la Champions, senza nemmeno avere la certezza del posto da titolare. Ma la mancanza di altre offerte all’altezza delle richieste bianconere non lascia molto spazio ad altri scenari. Non ci sarebbe, poi, da stupirsi più di tanto se Vlahovic pretendesse a sua volta un ingaggio in linea con quello percepito attualmente da Big Rom al Chelsea: quasi 11 milioni di euro netti”.

Prima ancora però, qualche giorno fa, la Stampa sottolineava le perplessità del Chelsea:

“Nei pensieri del Chelsea, infatti, se un Lukaku ai minimi termini costa 40 milioni non può comunque valere la metà di Vlahovic. Che piace ma reca in dote anche diversi dubbi, specialmente da un punto di vista fisico con quello spettro pubalgia che non scompare mai del tutto”.

