Il carpiato della Gazzetta: prova a usare lo scoop del Corriere dello Sport contro Lukaku (e la Juve)

“Se la trattativa andava avanti da mesi, allora l’Inter può tutelarsi perché per le regole Fifa non si poteva fare”

La storia ormai è nota: da settimane ormai la Gazzetta dello Sport anima una campagna quasi revenge-porn contro il “traditore” Lukaku. Non ha mai mandato giù il “buco”, lo scoop con il quale il Corriere dello Sport ha resa pubblica la trattativa segreta tra l’attaccante dell’Inter e la Juve, mentre la Gazzetta ancora

Ma quello dell’11 luglio va citato, col titolone «Voglio solo l’Inter». Scriveva la Gazza, ancora l’11 luglio:

Ottimismo, crescente con il passare di queste ore sempre più calde. (…). Il fatto che regga ancora il patto di acciaio tra lui e la società aiuta a nutrire la speranza. 11 luglio 2023.

Poiché ogni giorno la Gazzetta analizza un aspetto del “tradimento”, oggi è il giorno del “giallo delle date”. Ovvero la Gazzetta prova il carpiato: rivalutare il suo “buco” sulla trattativa, ammetterlo ma usarlo per colpire giocatore e Juventus.

L’idea, messa nero su rosa, è: “secondo quanto riportato da alcuni giornali, l’idea Lukaku sarebbe nata su indicazione precisa di Allegri e i primi contatti tra la Juve e l’avvocato agente Ledure risalirebbero addirittura a marzo. Ben prima dell’arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero. Quindi sarebbe stato Giovanni Manna, diesse e braccio destro del nuovo direttore tecnico, a imbastire la trattativa. E pochi giorni dopo la finale di Champions ci sarebbe stato il sì definitivo del giocatore (complice anche la panchina col City che Big Rom non ha mandato giù). Un accordo di cui i nerazzurri erano all’oscuro, tanto che continuavano a lavorare con il Chelsea, proprietario del cartellino, per trattenerlo a Milano, convinti che quello fosse anche il desiderio del calciatore.

“Ricostruzioni che hanno irritato l’Inter, pronta a tutelarsi nelle sedi opportune, poiché Romelu fino al 30 giugno è stato un loro tesserato e contattare un giocatore altrui senza informare il club è vietato dalla normativa Fifa”

“In casa nerazzurra ci si domanda se la trattativa già esistente con la Juve possa aver influenzato la prestazione di Lukaku in finale, visti i gol sbagliati. La Juve però ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco, smentendo le ricostruzioni in questione: i primi contatti con Big Rom — fanno sapere dal club bianconero — ci sono stati a luglio, quando era già tornato al Chelsea: la Signora lo ha chiamato solo dopo aver avuto il permesso dal club inglese, con cui aveva iniziato a parlare del possibile scambio con Vlahovic”.

