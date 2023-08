Il calcio finto dell’Arabia Saudita ricorda l’Eldorado cinese

Chi vuol restare nel calcio vero rimane in Europa. Un calcio senza rivalità, senza sale, che attrae solo per i soldi non sembra avere vita lunga.

È l’estate del calcio saudita. Ci si affanna a comprare diritti, ad aprire portali, a cercare esperti (sic!) di calcio del deserto. Sarà una moda passeggera?

Non sono i calciatori che fanno le squadre, ma viceversa. Sono il retaggio, la tradizione gli stadi a rendere unico il calcio europeo. Qualcuno potrà accusarci di passatismo, anche il cinese somigliava ad un nuovo Eldorado. Pellè ha sistemato il futuro di nipoti e bisnipoti. Ma poi il rosso diretto di Xi Jinping ha sancito la fine di una bengodi che non ha prodotto nulla di tangibile, e come ritorno d’immagine e come ritorno economico.

Il campionato saudita, non avendo nessun fascino, è costretto a strapagare stelle cadenti, o giocatori buoni che in Italia (Sergej) vengono cantati come fuoriclasse, con le valutazioni iperboliche dei propri presidenti che non aiutano.

Aldilà del plafond illimitato di risorse i sauditi non hanno portato a casa Haaland o Kvaratshkelia. Mbappè farà forse una comparsata. I calciatori ad inizio carriera o che vedono dinanzi a loro un futuro radioso evitano di andare a giocare in un campionato trasmesso al massimo dal canale 60 del digitale terrestre.

La Premier è il campionato.

La politica del fondo Saudita, che sta facendo sentire la propria presenza alle federazioni dell’Europa, è chiara: impiantare dei calciatori seguitissimi sui social, all’interno di un movimento che fino a metà degli anni 80 era organizzato e pensato in maniera amatoriale, con calciatori semiprofessionisti. Inventarsi un movimento dal niente richiede tempo, soldi e pazienza. I primi due non sono un problema. Da vedere se la pazienza è a lungo termine ovvero: captare frotte di giovani e giovanissimi, veicolando, attraverso i social e campioni da milioni di follower, interesse verso la lega saudita per diventare una delle migliori del mondo, oppure avere come limite temporale il mondiale 2030 o 2034.

L’altro aspetto da non sottovalutare è l’immagine. L’arrivo a Riyad di tanti calciatori musulmani, cresciuti tutti professionalmente in Europa, è un indicatore chiaro: li abbiamo riportati a casa, e mostriamo al mondo figure di un Islam “cool” che non siano solo Corano e preghiere. Un Islam che ha armi finanziarie per comandare, che ha dimostrato di poter indirizzare anche la Fifa secondo quello che sono i propri obiettivi.

La sfida è difficile. Per i consumatori over 30 un Al Shabab-Al Hilal, anche se con grandi firme, avrà sempre l’appeal di una partita della Nazionale Cantanti. Magari per un liceale una parata di stelle è più interessante. Ma è interessante una lega dove un fondo sovrano decide dove andranno i calciatori e non sono delle società a contenderseli? Pensiamo anche a Messi nella Mls, un cibo precotto che svilisce un movimento che produce ottimi calciatori.

Un calcio senza rivalità, senza un pizzico di sale, che attrae solo per i soldi non sembra avere vita lunga.

Inshallah.

