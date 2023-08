Giaccherini: «Il lavoro di Garcia su Raspadori può tornare utile anche alla Nazionale»

Alla Gazzetta: «penso che quest’anno lo vedremo molto più spesso in campo, magari anche in ruoli diversi»

L’ex calciatore del Napoli e della Nazionale italiana Emanuele Giaccherini ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Lazio, prevista per sabato alle 20:45.

«Gli azzurri sono una macchina ormai collaudata, hanno cambiato pochissimo e restano per me la squadra favorita per lo scudetto insieme all’Inter, con Milan e Juventus giusto un passo dietro. Garcia si è innestato bene sullo straordinario lavoro di Spalletti e, complice l’assenza di Kvaratskhelia, ha pure iniziato a metterci qualcosa di suo in termini di piccole modifiche allo scacchiere iniziale».

Si riferisce a Raspadori?

«Ovviamente sì, credo sia la novità più gustosa di questo Napoli perché lo scorso anno ha giocato poco per ovvi motivi visto che la “macchina” viaggiava quasi sempre a cento all’ora. Stavolta, invece, lo abbiamo visto impiegato due volte su due dall’inizio in una posizione di esterno che ovviamente interpreta secondo quelle che sono le sue caratteristiche, cioè venendo spesso a giocare dietro la punta centrale e fungendo da raccordo tra il centrocampo ed Osimhen».

Le piace Raspadori punta esterna?

«Sta facendo bene anche lì, ma in generale è un giocatore di valore che può far bene in più ruoli perché ha grande qualità e poi ha pure il gol nel sangue; credo che Garcia sia stato bravo nel dargli immediatamente fiducia dopo una stagione nella quale Raspadori aveva dovuto un po’ mordere il freno e penso che quest’anno lo vedremo molto più spesso in campo, magari anche in ruoli diversi».

Si discute tanto dell’ipotesi Raspadori mezzala…alla Giaccherini, la convince questa collocazione?

«Sinceramente sì, lui può fare tante cose e può farle tutte bene visto le caratteristiche di ecletticità di cui dispone. Credo che anche per la Nazionale un Raspadori così sia assolutamente un valore aggiunto».

