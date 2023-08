Gabri Veiga, il Napoli pensa di offrire al Celta Demme più 30 milioni (Gazzetta)

Veiga aspetta impaziente: ha già dato il suo ok al trasferimento e spera di poter essere a disposizione per la prima di campionato

A prescindere dal dietrofront di Zielinski, che ha deciso di restare a Napoli, il club di De Laurentiis ha intenzione di continuare la corsa a Gabri Veiga. Il Napoli vuole dare a Rudi Garcia un centrocampo di alto livello, per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport, sta spingendo per chiudere in fretta anche la trattativa con il Celta Vigo.

Il club spagnolo chiede 40 milioni, per la sua stella, quelli della clausola rescissoria inserita nel contratto del calciatore. Il Napoli è arrivato a offrirne 33 circa, spera di ottenere un piccolo sconto. Dalla Spagna, un paio di giorni fa, è emersa la possibilità che il Napoli inserisca, nella trattativa, anche una contropartita tecnica per arrivare alla cifra chiesta dagli spagnoli. La Gazzetta dello Sport scrive che il giocatore azzurro che potrebbe essere inserito nell’affare potrebbe essere Demme, che ormai è ai margini del progetto di Rudi Garcia.

La rosea scrive:

“E in attesa di definire il futuro di Zielinski, il Napoli ha continuato a lavorare per trovare un’intesa col Celta Vigo per l’acquisto di Gabri Veiga, legato al club spagnolo da una clausola rescissoria di 40 milioni. Ma De Laurentiis e il suo staff hanno puntato da subito su una strada diversa, chiedendo un piccolo sconto: l’ultima idea è provare a inserire nell’affare il cartellino di Diego Demme, ormai ai margini del progetto Garcia, con un conguaglio economico da 25-30 milioni. Il giocatore aspetta impaziente, ha già detto sì al Napoli e spera di poter essere a disposizione già per la prima di campionato”.

La Voz de Galicia, giornale molto vicino al Celta, scriveva così due giorni fa:

“In questa situazione, potrebbe esserci l’opzione di una terza via: il Celta continuerebbe a rivendicare il valore della clausola rescissoria in tutti gli scenari, ma senza ricevere effettivamente il denaro nella sua interezza. In questo caso potrebbe acconsentire a una trattativa che passerebbe per una cifra molto vicina ai 40 milioni e un giocatore di proprietà”.

