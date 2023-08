Gabri Veiga, il Napoli pensa di inserire una contropartita nella trattativa per arrivare a 40 milioni

La Voz de Galicia: il Celta accetterebbe un accordo di questo tipo? Un abile negoziatore come De Laurentiis sarebbe disposto a pagare la clausola?

La trattativa di mercato tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga va avanti e De Laurentiis alzerà la sua offerta. Per la Voz de Galicia, giornale molto vicino al club spagnolo, l’intesa potrebbe essere possibile con l’inserimento di un giocatore nella trattativa.

“Si sa già che il Celta ha rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro e ha fatto nuovamente riferimento alla clausola dei 40 anni, ma dall’Italia fanno notare che i partenopei stanno preparando una seconda offensiva, arrivando fino a 33 milioni e con una serie di bonus, e anche con il trasferimento di un giocatore che andrebbe a completare il totale richiesto dalla squadra di Vigo. Ma a questo punto si profilano all’orizzonte due nuovi enigmi: il Celta accetterebbe un altro tipo di accordo dopo aver ripetuto più volte che se ne andrebbe solo per clausola? Un abile negoziatore come De Laurentiis sarebbe disposto a pagare la clausola nel totale?”.

Il Celta Vigo è uno dei pochi club spagnoli che non subisce danni dal regolamento interno alla Liga. Tuttavia, il club spagnolo è desideroso di capire cosa voglia il giocatore e fino a che punto può arrivare il Napoli nella trattativa.

“Dal Napoli non nascondono la sorpresa per cui il mitico presidente italiano sia disposto a pagare la clausola di Gabri. Pensano che concentrerà i suoi sforzi per raggiungere un accordo senza arrivare a 40 milioni. La situazione è la più grande sfida economica nella storia del Celta in termini di mercato. In gioco da un lato la parola del suo presidente e del suo coordinatore sportivo. Questi hanno ripetuto più volte che la società non avrebbe mai venduto Gabri, ma che lo avrebbero confermato, ma dall’altro vogliono portare avanti la più grande operazione economica”.

La Voz de Galicia ci tiene a sottolineare, soprattutto, i pro dell’operazione. Innanzitutto, il bilancio del club spagnolo si chiuderebbe quest’anno e calcolato nel suo complessivo ogni triennio. Un’entrata positiva sarebbe utile agli spagnoli. Gabri Veiga ha più volte sottolineato il suo amore per il Celta Vigo, ma dall’Italia rimbalza la notizia che abbia già dato il suo ok al trasferimento al Napoli. “In questa situazione, potrebbe esserci l’opzione di una terza via: il Celta continuerebbe a rivendicare il valore della clausola rescissoria in tutti gli scenari, ma senza ricevere effettivamente il denaro nella sua interezza. In questo caso potrebbe acconsentire a una trattativa che passerebbe per una cifra molto vicina ai 40 milioni e un giocatore di proprietà”. Il giornale, infine, non esclude la possibilità che il giocatore salti la sua prima di campionato, contro l’Osasuna, a causa della sua scarsa condizione fisica e il suo basso minutaggio nelle ultime sfide.

ilnapolista © riproduzione riservata