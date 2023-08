Gabri Veiga, il Celta aspetta solo i 35 milioni dal Napoli per lasciarlo partire (Repubblica)

Il centrocampista potrebbe arrivare in tempo per la trasferta di Frosinone. Si chiude ad una cifra molto vicina alla clausola

Gabri Veiga è vicinissimo al Napoli. Repubblica Napoli scrive che il Celta Vigo aspetta solo i soldi da De Laurentiis per liberare il centrocampista, che si aggiungerebbe a Cajuste, appena acquistato dal club partenopeo. E non solo, perché il Napoli non rinuncia a Koopmeiners. Per Veiga si chiude a circa 35 milioni.

La Repubblica Napoli scrive:

“L’innesco alla rivoluzione del mercato è la cessione di Piotr Zielinski all’Al Ahli. Il Napoli incassa altri 30 milioni e adesso deve accelerare per i nuovi innesti. Uno sembra ormai definito. La trattativa per Gabri Veiga procede spedita: il talento spagnolo del Celta attende soltanto il segnale giusto per mettersi in viaggio e cominciare la nuova avventura. L’affare si concluderà intorno ai 35 milioni di euro, bonus compresi, avvicinandosi tanto alla clausola da 40 milioni di euro prevista nel contratto del gioiellino. Rafa Benitez lo ha schierato soltanto nel finale nel match di domenica (perso) contro l’Osasuna, segnale di un addio quasi certo. Il Celta attende i soldi per rinforzarsi e voltare pagina, Garcia avrà un giovane (classe 2001) che ha già impressionato nell’ultima Liga andando addirittura in doppia cifra: è una mezz’ala di inserimento, ha il tiro da fuori ed è anche molto tecnico. Può fare il trequartista ed è stato schierato pure più dietro nel 4-2-3-1. Duttilità e margini di miglioramento, è la miscela preferita dal Napoli nel suo percorso di crescita. Ma De Laurentiis non vuole fermarsi qui: dopo Cajuste – in preallarme per Frosinone – e Veiga, sta pensando fortemente ad un giocatore capace di fare la differenza subito. Teun Koopmeiners sembra perfetto per completare il terzetto dei campioni d’Italia con Lobotka e Anguissa”.

