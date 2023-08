Gabri Veiga al Napoli, ci siamo: al Celta 36 milioni in più anni più bonus (Sportmediaset)

I bonus sono legati al numero di presenze in stagione e ai risultati sportivi. Al Celta anche il 10% della futura rivendita. Per Veiga pronto quinquennale

Gabri Veiga potrebbe diventare presto un giocatore del Napoli. Le prossime sono ore decisive che potrebbero portare il centrocampista alla corte di Rudi Garcia. De Laurentiis, che nel frattempo tratta con Gravine per risolvere la clausola Spalletti, sta trattando con il Celta per abbassare il prezzo.

Il Napoli non vuole pagare i 40 milioni della clausola rescissoria per Gabri Veiga, ma ha proposto di avvicinarsi a quella cifra grazie ai bonus e a un’eventuale percentuale sulla futura rivendita. A scriverlo Sport Mediaset:

“Siamo ormai ai dettagli, dopo una serie di offerte per così dire “poco convincenti” da parte del Napoli e respinte dal club galiziano, l’operazione è in via di chiusura. Nei prossimi giorni il centrocampista svolgerà le visite mediche per poi firmare un contratto di cinque anni con il Napoli. Alla fine il club del Presidente De Laurentiis non sborserà l’intera cifra della clausola, ma i contorni dell’operazione si avvicinano ai 40 milioni. Nel dettaglio: il Napoli verserà al Celta Vigo 36 milioni da pagare in più esercizi finanziari. Ci sono bonus legati al numero delle presenze in stagione e ai risultati sportivi del club tra campionato e Champions League. Inoltre il Napoli riconoscerà in caso di successiva rivendita di Gabri Veiga una percentuale del 10% al Celta Vigo”.

Questa mattina anche la Gazzetta scrive di una trattativa quasi chiusa, a cifre diverse:

“C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni – da capire se anche Diego Demme entrerà nella trattativa -, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione. Sarà il vice Zielinski – se il polacco dovesse confermare la voglia di restare e prolungare il contratto” per altre 4 stagioni, riducendosi l’ingaggio e rinunciando ai 15 milioni all’anno proposti dall’Al Ahli – ma può essere molto di più, soprattutto nella metà campo offensiva. Veiga è uno che strappa, che salta l’uomo, crea superiorità numerica e vede la porta: 11 gol in 49 presenze in Liga lo confermano. E potrebbe fare tranquillamente il trequartista dietro all’unica punta nel 4-2-3-1, quello che dovrebbe essere il piano B del nuovo Napoli di Garcia”.