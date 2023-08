E ora Roma sogna Sergio Ramos (ma anche Bonucci) – Gazzetta

Il club smentisce ma i Friedkin, ormai, sembrano avere scelto di seguire Mourinho fino al limite consentito dall’accordo con la Uefa

Dopo Lukaku, i romanisti sognano Sergio Ramos o anche Bonucci. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

È possibile che le “magie” dei Friedkin non siano ancora terminate. Dal giorno dell’addio di Ibanez, infatti, la società giallorossa ha fatto sapere che avrebbe provato a prendere un altro centrale difensivo, ben sapendo che a gennaio rientrerà Kumbulla. Così ieri, forse per via del cosiddetto effetto Lukaku, sono iniziati a circolare i nomi di Leonardo Bonucci e Sergio Ramos. Ovvero, due ingombranti “senatori” di cui la Juventus e il Psg si sono voluti liberare. Fatta una doverosa verifica, la Roma ha provveduto a smentire entrambi i profili con fare quasi scandalizzato, ma ormai nessuno si sorprenderebbe più di nulla. I Friedkin, ormai, sembrano avere scelto di seguire i desideri di Mourinho fino al limite consentito dal “settlement agreement” sottoscritto con la Uefa, e l’affare Lukaku ne è la dimostrazione.

