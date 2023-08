Benitez: «Gabri Veiga per adesso fa parte della rosa, devo capire il suo stato d’animo»

In conferenza: «Non nascondiamo che c’è fermento. Nell’ultima partita ha dato tutto quello che aveva da darci»

Ancora Rafa Benitez che aggiorna sulla situazione di Gabri Veiga. Nella conferenza stampa l’allenatore del Celta de Vigo, ha assicurato questo venerdì di avere il nazionale Under 21 Gabri Veiga per la partita di domani contro la Real Sociedad.

Da questa mattina infatti, Gabri Veiga sarebbe un giocatore del Napoli. L’intesa con il club spagnolo è stata trovata sulla base di 36 milioni (30 + 6 di bonus), il club azzurro avrebbe già fissato le visite mediche.

Benitez però predica prudenza e ricorda che ancora nulla è ufficiale. Nonostante ciò continua a confermare che c’è fermento intorno al talento spagnolo:

«Finché è un nostro giocatore, è uno della rosa. Parlerò con lui per capire il suo stato d’animo, ma non nascondiamo che c’è fermento. Ora dobbiamo vedere quale sarà la situazione ufficiale e da lì valutare. Ma in questo momento, Gabri è un giocatore in più che abbiamo».

In conferenza stampa, prima dell’allenamento di questa mattina nel centro sportivo Afouteza, davanti ai giornalisti Benitez ha lasciato la porta aperta a Gabri Veiga:

«Magari resta qui o va in un’altra squadra. Mi dice che sta bene, l’altro giorno è entrato dalla panchina e ha dato tutto quello che aveva da darci, se domani dovesse giocare spero che faccia un paio di gol. Lui ha potenziale e qualità per fare bene in qualsiasi squadra europea».

Rafa #Benitez su Gabri Veiga: “Si allena con noi, quindi è convocato. Devo parlargli per capire il suo stato d’animo. Non nascondo che c’è movimento intorno a lui, ma ora devo capire la situazione ufficiale”. 🚨 — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) August 18, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata