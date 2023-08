Gabri Veiga, la delusione di Marca: “ceduto per meno della clausola”

Anche i media spagnoli confermano la chiusura della trattativa di Gabri Veiga. Tuttavia non sono contenti quanto gli italiani e soprattutto quanto i tifosi del Napoli.

Marca infatti non nasconda la delusione per una trattativa in cui il Celta sembrava essere irremovibile rispetto alle sue richieste. Il muro 40 milioni della clausola rescissoria sembrava impossibile da abbattere. Ma il lavoro paziente di De Laurentiis e di tutta la squadra mercato ha invece centrato l’obiettivo.

Gabri Veiga al Napoli per 36 milioni, 30 di parte fissa e sei di bonus. Scrive un indispettito Marca:

“Gabri Veiga è già storia al Celta. Il centrocampista, dopo lunghe trattative, giocherà nel Napoli nelle prossime stagioni. Il club spagnolo perde il suo calciatore di miglior prospettiva e lo fa senza che i campioni d’Italia debbano pagare la clausola rescissoria. Il 23 marzo, il presidente Carlos Mouriño ha assicurato che il giocatore avrebbe lasciato il Celta quest’estate solo dietro pagamento dell’intera cifra di 40 milioni. Non è stato necessario, la trattativa si è chiusa a 30 milioni fissi, più 6 di bonus“.

L’annuncio di un affare in dirittura di arriva lo ha dato questo mattina Fabrizio Romano:

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder 🚨🔵🇪🇸 #Napoli

€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.

Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023